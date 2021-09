c't 3003: Deutschlands Digital-Fails

In etlichen Digital-Rankings schneidet Deutschland im europäischen und weltweiten Vergleich schlecht ab – das c't-3003-Team fasst ein paar der drängendsten Juckepunkte zusammen. Und was sagen eigentlich die Digitalexperten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien dazu? Dazu hat sich c't 3003 an den von c't und heise online geführten "Neuland"-Interviews bedient. Was dabei auffällt: Einige Politiker sind große Fans der Blockchain.

