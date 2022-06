c't 3003: Ja, man kann einen Rubiks-Würfel in weniger als vier Sekunden lösen

Zauberwürfel aka Rubik's Cubes gibt's seit fast 50 Jahren – aus dem Puzzle-Klassiker ist inzwischen allerdings ein echtes Sportgerät geworden. c't 3003 probiert aus, was es mit "Speedcubing" auf sich hat.

Heute wirds noch ein bisschen nerdiger als sonst: Kennt ihr das noch? (zeigt alten Speedcube hoch) Die Dinger waren nicht nur früher supercool, sondern auch heute noch. Zum Beispiel bei sogenannten Speedcubern. Das sind Leute, die so einen verwürfelten 3x3-Würfel in wenigen Sekunden lösen können. Mein Kollege Wilhelm ist Speedcuber und in diesem Video versucht er mir beizubringen, selbst so einen Rubiks Cube zu lösen. Mithilfe eines sogenannten Smartcubes mit Bluetooth und Elektronik drin (GAN 365 i Carry), wir sind hier ja schließlich ein Technik-Channel. Und am Ende machen wir ein Duell. Bleibt dran.

Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei....

So, ich hab jetzt hier für mich alleine mit so einem 2x2-Anfänger-Würfel herumgespielt, aber ganz ehrlich: Keine Chance, den zu lösen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt anfangen soll und ich habe schon einige Zeit hier reingesteckt. Kollege Wilhelm to the rescue, der kann solche Teile nämlich wirklich in wenigen Sekunden lösen und ist damit sogar auf Turnieren unterwegs.

[Dialog mit Wilhelm Drehling + "Duell"]

Ja, Mensch, das war ja ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen! Es scheint zwei Typen von Menschen zu geben, die einen sind zufrieden damit, einmal den Würfel gelöst zu haben und die anderen fragen sich: Das war ja ganz, aber geht es noch schneller? Ich gehöre glaube ich eher zur ersten Kategorie. Tschüss!

