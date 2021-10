c't 3003: Wie vernagelt ist Windows 11? | Kritik an TPM, DRM & Co

Windows 11 ist veröffentlicht – und es wird viel kontrovers darüber diskutiert. Neben seltsamer Prozessor-Kompatibilität steht besonders TPM 2.0 im Fokus der Kritik. Warum das so ist, klärt c't 3003.

Transkript des Videos:

In diesem Video erkläre ich, wofür man eigentlich dieses TPM 2.0 in Windows konkret braucht und warum es so kritisiert wird. Und vor allem: Was passiert eigentlich, wenn ich es ausschalte? Was sagt Microsoft dazu? Ich versuche, das alles so leicht verständlich wie möglich hinzubekommen.

Wir haben jetzt schon einige Videos zu Windows 11 gemacht, ich hoffe, ihr seid noch nicht genervt davon – aber so ein großes Windows-Update kommt ja schließlich auch nur alle paar Jahre; außerdem ist Windows auf 80 Prozent aller Rechner in Deutschland installiert; es sollte also Interesse bestehen. Ihr hattet allerdings bei unseren Videos kritisiert, dass wir zu zahm mit Microsoft umgehen und die Hardware-Anforderungen nicht stärker kritisieren.

Das Ding ist: Wir sind durchaus kritisch gegenüber Microsoft, aber vielleicht sollte man das Ganze auch etwas differenziert betrachten. Und das versuche ich jetzt mal.

Zuerst mal die Fakten: Windows 11 erfordert (zumindest theoretisch) ein sogenanntes Trusted Platform Module nach der Spezifikation TPM 2.0. Das ist ein zusätzlicher Sicherheits-Controller unabhängig vom restlichen System, also unabhängig von Hauptprozessor, RAM und Massenspeicher – obwohl er auch im Prozessor gleich eingebaut sein kann. Das TPM 2.0 kann Daten sicher und geschützt vor Malware abspeichern und einige kryptografische Operationen durchführen.

Ok, nochmal einfacher gesagt: Mit TPM 2.0 kann man Dinge abspeichern, auf die das restliche System keinen Zugriff hat – also Schadsoftware da nichts rummanipulieren kann.

Wichtig dabei: TPM 2.0 arbeitet komplett passiv, macht also von sich aus erstmal nix. Es kann den Bootvorgang und auch das Starten von Programmen nicht aktiv beeinflussen. In Zusammenarbeit mit der Secure-Boot-Funktion des BIOS – die auch für Windows 11 erforderlich ist – kann es allerdings verhindern, dass der Rechner bootet, wenn das BIOS von einer Malware manipuliert worden ist. Außerdem kann man mit dem Sicherheitschip die Bitlocker-Verschlüsselung von Windows sicherer machen und an die Hardware koppeln: Baut man die Festplatte aus, kommt man nicht mehr an die Daten. Beides ist definitiv sinnvoll. Übrigens: Geht das Mainboard kaputt, kann man die Verschlüsselung mit einem Wiederherstellungs-Schlüssel entschlüsseln.

Außerdem nutzt die Anmeldemethode Windows Hello [Lionel-Richie-Clip] auf Wunsch TPM. Auf Wunsch ist das Stichwort: Sowohl Bitlocker als auch Windows Hello [Lionel-Richie-Clip] funktionieren nämlich auch ohne TPM. Allerdings ist beides dann halt leichter angreifbar.

Es gibt bislang so gut wie keine frei verfügbare Software, die zwingend TPM voraussetzt; zu den wenigen gehört das Multiplayer-Spiel Valorant mit seinem Anti-Cheat-Tool Vanguard – seit Anfang Oktober 2021 startet Valorant nur mit aktiviertem TPM 2.0 und Secure Boot. Sonst gibt es noch Unternehmenssoftware, die TPM zwingend voraussetzt; aber das ist auch schon seit Langem so.

Ansonsten tut TPM in Windows 11 laut unserem Kenntnisstand zurzeit gar nix. Ich habe sicherheitshalber nochmal bei Microsoft gefragt, was es ganz konkret für Auswirkungen hat, wenn man als Privatmensch Windows ohne TPM verwendet. Daraufhin hieß es "Microsoft kommentiert das nicht" – und obendrein bekamen wir einen Link zu einem Microsoft-Support-Artikel, in dem erklärt wird, wie man Windows 11 ohne TPM installiert. Und auch wenn man natürlich betont, dass es zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann und man ohne TPM nicht zwingend alle Updates bekommt, gibt Microsoft also selbst Tipps, wie man den TPM-Zwang ausschaltet.

Fakt ist: Zurzeit ist es nicht so, dass irgendwas ohne TPM nicht funktioniert. Dafür hat man mit TPM einige ganz konkrete Vorteile.

Denn: Physisch vom Rest des Rechners abgekoppelte Sicherheitschips wie TPM können den Betrieb eines Systems sehr viel sicherer machen. So haben zum Beispiel Android- und Apple-iOS-Smartphones solche Chips, um zum Beispiel kontaktlose Zahlungen abzusichern. Rein in Software umgesetzt wären Zahlungsanwendungen wie Apple und Google Pay vermutlich längst geknackt beziehungsweise würden gar nicht für Zahlungen in Geschäften zertifiziert. Bei MacBooks und iMacs gibt es auch so einen Sicherheitschip, da heißt der T2. Chromebooks von Google haben einen Sicherheitschip namens Titan C. Anders ausgedrückt: Alle anderen Mobil- oder Desktop-Betriebssysteme außer Windows (und Linux) nutzen seit langem Sicherheitschips – die sich dort nicht mal deaktivieren lassen. Ach so, und unter Linux gibt es übrigens auch immer mehr Software, die man mit dem TPM-Modul sicherer machen kann.

Wo ist also das große Problem mit Windows und TPM? Ein bisschen Schuld dran sind wir am schlechten Image selbst: Es gab in der c't vor vielen Jahren viele kritische Artikel über die sogenannte Trusted Computing Platform Alliance (TCPA), die mithilfe von TPM-Chips darüber wachen wollte, welche Software von PCs ausgeführt wird. Da wurden richtige Schreckensszenarien heraufbeschworen, zum Beispiel, dass Microsoft eine schwarze Liste verbotener Programme einführen könnte, zum Beispiel mit Konkurrenz-Browsern. Oder dass Microsoft seine Macht nutzen könnte, um die Nutzung von Linux oder anderer Open-Source-Software zu unterbinden. Das wäre alles wirklich schrecklich gewesen – ist aber so nicht eingetreten und davon sind wir auch heute weit entfernt.

Denkbar ist allerdings, dass Software wie beispielsweise die Adobe Creative Suite künftig TPM nutzt, um zu prüfen, ob sie auf einem Rechner mit gültiger Lizenz läuft. Aber das hat erstmal nix mit TPM zu tun, sondern mit DRM, also Digital Rights Management.

Und DRM ist natürlich aus Sicht der Kundschaft immer Mist. DRM sorgt dafür, dass man kein Bild kriegt, wenn man einen Laptop an einen Beamer anschließt (Stichwort HDCP), dass man nachgefüllte Tintenpatronen nicht verwenden kann oder dass ein Spiel nicht startet, obwohl man es legal gekauft hat. Aber es gibt ja glücklicherweise Alternativen: Man kann seine Spiele zum Beispiel bei GOG kaufen, die machen grundsätzlich kein DRM.

Und wenn man Microsoft, Google oder Apple generell nicht vertraut, nutzt man einfach ein Open-Source-Betriebsystem wie Linux – da kann man sich im Zweifel den Sourcecode angucken und weiß genau, dass da keine Regierungs-Hintertür drin ist. Darum geht es letztendlich: Um Vertrauen. Und zumindest ich muss sagen, dass ich einem Windows-Betriebssystem ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie TPM, Secure Boot und Virtualization Based Security nicht mehr wirklich vertraue – dafür gab es in letzter Zeit zu viele Malware-Angriffe und Zero-Day-Exploits. Ein fester, manipulationssicherer Vertrauensanker ist heutzutage einfach wichtig.

Also: Wenn die Sicherheitsmaßnahmen mich davor schützen, überwiegen für mich die Vorteile. Falls die Sicherheitsmaßnahmen allerdings anfangen, gegen mich zu arbeiten – also mich mit DRM-Schrott nerven, dann werde ich auf ein DRM-freieres Betriebssystem wie Linux umsteigen. Und mach dann darüber ein Video – das könnte ich sowieso mal machen. Tschüß!

