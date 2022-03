c't 3003: Windows 11 auf Android-Smartphones zum Laufen bringen

Von Windows gibt es ja ganz offiziell eine Version für ARM-Prozessoren, nur kann man diese nicht einfach auf ARM-Smartphones installieren. Mit dem Renegade-Project-Hack klappt es aber doch. c't 3003 hat's ausprobiert.

Transkript des Videos:

In diesem Video zeige ich euch, wie Windows 11 auf einem Android-Telefon läuft und wie man das da draufbekommt. Und das ist jetzt nicht irgendein Clickbait-Trick, und das Windows läuft eigentlich irgendwo in der Cloud oder sonst irgendein Remote-Desktop-Kram. Nein, das Windows läuft wirklich ganz normal auf meinem OnePlus 6T-Smartphone. Und zwar sogar mit Dualboot, ich kann also nach dem Einschalten entscheiden, ob ich in Android oder in Windows 11 reinbooten will. Kleiner Spoiler schon mal: Das ist richtig cool; und eigentlich sollte das eine Standardfunktion von Android-Smartphones sein. Bleibt dran!

Falls ihr euch am Anfang des Videos gewundert habt, als ich das OnePlus 6T erwähnt habe: Hä, warum nimmt der denn so ein altes Smartphone, in der c’t-Redaktion liegen doch bestimmt dutzende viel leistungsstärkere rum: Ja, das ist richtig, aber leider funktioniert der von mir verwendete Windows-Bootloader bislang nur mit ganz wenigen Smartphone-Prozessoren beziehungsweise Systems on a Chip.

Am besten klappt es bislang mit dem Qualcomm Snapdragon 845; und der steckt unter anderem im OnePlus 6T. Ansonsten funktioniert der Hack auch mit dem PocoPhone F1, dem Xiaomi MIX2S – und einer Reihe von Telefonen mit dem Snapdragon 720G, Snapdragon 835 und Snapdragon 855. Bei diesen anderen ist die Unterstützung aber bislang bei Weitem nicht so gut wie auf dem 845er, den ich verwendet habe; zum Beispiel geht mit vielen kein Touchscreen, kein WLAN, kein Bluetooth und das ist leider das größte Problem, keine Grafikbeschleunigung. Auf dem Snapdragon 845 geht das alles.

Mehr dazu, wie die Installation technisch funktioniert, kommt später hier in diesem Video. Erst mal will ich euch zeigen, wie gut das Windows läuft auf dem Smartphone. Während Windows in seinen ersten 27 Lebensjahren nur auf X86-Prozessoren lief, also quasi den PC-Standardprozessoren von AMD und Intel, öffnete sich Microsoft ab 2012 auch der ARM-Architektur; das sind die Prozessoren, die heutzutage in fast allem stecken, was kein klassischer Computer ist, also zum Beispiel in Smartphones, Tablets, Armbanduhren, Türschlössern, Autos und Raspis. Ja, ok und bei Apple steckt ARM inzwischen in ALLEN Geräten, also auch den klassischen Computern. Aber ich schweife ab: Was ich sagen will: ARM ist längst kein reiner Handykram mehr, Windows läuft darauf wirklich gut inzwischen.

Was ihr hier jetzt seht, ist das OnePlus 6T mit der ganz normalen Windows-11-Version für ARM. Das ist schon wirklich recht schwuppsig alles, oder? Sogar Spiele, also die jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sind, laufen auch gut dadrauf. Zum Beispiel Half-Life 2, ok, das ist superalt, aber auch Cuphead, das läuft mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Viele Spiele habe ich allerdings auch nicht zum Laufen bekommen, das könnte entweder mit der ARM-Architektur zu tun haben oder mit der sehr ungewöhnlichen Bildschirmauflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Ich habe euch in der Beschreibung eine Liste verlinkt, wo ihr sehen könnt welche Software läuft und welche nicht.

Ich habe auch ein paar Benchmarks gemacht, die sind ganz interessant: Geekbench5 zählt mit dem OnePlus 6T unter Android 2400 Multicore-Punkte, unter Windows 11 nur 1796; das heißt, dass das viel fettere Betriebssystem rechnerisch dann doch etwas ausmacht; oder dass die Treiber-Optimierung nicht optimal ist. Aber: Mein gar nicht mal so schlechtes Notebook Acer Swift 7 mit Intel i5-7Y54 schafft nur 1133 Multicore-Punkte; und das Windows 11 da drauf fühlt sich auch langsamer als das auf dem OnePlus 6T.

Ich habe es ja schon angedeutet, die Windows-Unterstützung ist ein Hack, das ist keine offiziell unterstützte Funktion. Deshalb funktioniert einiges nicht: Das im Smartphone integrierte Soundsystem geht unter Windows nicht, außerdem kann man leider auch keine Dockingstation mit HDMI anschließen, um einen größeren Monitor zu nutzen. Und: Die Smartphone-Kameras lassen sich unter Windows nicht ansprechen, außerdem gehen GPS und die anderen eingebauten Sensoren nicht.

Was aber alles funktioniert hat, bei meinem Test mit Windows auf dem OnePlus 6T: Das integrierte WLAN läuft problemlos, sowohl mit 2,4 als auch mit 5 GHz, Bluetooth ebenfalls und das ist ziemlich cool. Auch die SIM-Karte, also mobiles Internet. Außerdem geht der Touchscreen, Windows blendet an manchen Stellen, zum Beispiel beim Einloggen, sogar automatisch eine Touchscreen-Tastatur ein. Wenn ich einen USB-Hub oder eine Docking-Station angeschlossen habe, konnte ich einfach USB-Tastatur, USB-Maus und auch ein USB-Audiointerface anschließen, das wurde alles anstandslos erkannt. Außerdem konnte ich problemlos ein Apple MagicKeyboard und einen PS5-Gamecontroller per Bluetooth koppeln. Und: Mit meiner Power-Delivery-fähigen Docking-Station konnte ich das Smartphone auch gleichzeitig laden, während ich Audio-Interface, Maus und Tastatur per USB angeschlossen hatte. Das klingt jetzt profan, aber das Handy hat ja nur eine USB-C-Buchse, da muss das ja alles drüber laufen und das klappt. Wenn doch jetzt nur noch ein Videosignal ausgegeben würde, dann wäre das RICHTIG super, dann könnte man das Ding nämlich als Office-PC benutzen. Weil, das ist halt schon einfach so: So ein kleines Display ist für Windows nicht gut geeignet, man muss mindestens die Skalierung auf 175% schalten. Für Spiele allerdings wie zum Beispiel Cuphead geht das gut mit dem Display.

So, mal ganz kurz zusammengefasst: Auf einem Handy, das gebraucht circa 150 Euro kostet, mit einem vier Jahre alten System on a Chip läuft Windows 11 flüssiger als auf vielen „echten“ Computern, also zum Beispiel auf meinem Notebook. Ich finde wirklich, dass das mindestens interessant ist, vor allem wenn man bedenkt, dass die aktuellen Snapdragons nochmal deutlich schneller sind, also Windows darauf potenziell NOCH besser läuft – und viele neuern Geräte HDMI über USB-C unterstützen, man also mit einem zusätzlichen Monitor einen vollwertigen Windows-PC realisieren könnte. Ich finde das ehrlich gesagt sinnvoller, als die durchaus auch coole Funktion, auf Windows-11-PCs Android-Apps laufen zu lassen – dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Aber ich würde sagen, dass es mehr Leute gibt, die für sie wichtige Windows-Software haben und die nicht unter Android läuft als Leute, die irgendwas mit Android machen können, was nicht mit Windows geht.

Zum Beispiel Spiele, aber natürlich auch Anwendungssoftware. Und für Leute, die hauptsächlich ein gutes Android-Smartphone haben wollen, aber hin und wieder mal Windows brauchen, wäre das doch ideal! Aber leider hat natürlich vor allem Google kein Interesse daran, Android-Smartphones mit einem Konkurrenz-Betriebssystem laufen zu lassen. Und Microsoft, ja, die haben früher ja viel rumprobiert, auch mit Windows Mobile und so; aber es scheint, als würden Android-Phones zurzeit nicht in die Windows-Strategie passen. Schon 2014 hatten sich Google und Microsoft bei Asus beschwert, weil die Dual-bootbare Geräte mit Android und Windows verkauft haben.

Und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die Windows-Installation auf Android-Phones so kompliziert ist: Die notwendigen Bootloader und UEFI-Firmwares sind nicht öffentlich zugänglich. Für mein OnePlus 6T mit Windows habe ich Software vom offenbar chinesischen Project Renegade genutzt. Das sind Hacker, die an Treiber mit fragwürdiger Legalität von Qualcomm gekommen sind und damit Firmware und Bootloader bereitstellen können, um auf den Telefonen Windows zu installieren. Das Ganze ist nicht wirklich gut dokumentiert und sehr, sehr frickelig. Ich habe für die Aktion mehr als acht Stunden gebraucht; und dabei das Telefon wirklich dutzende Male komplett zum Absturz gebracht, sodass ich es nur noch mit einem harten Reset wieder anschalten konnte. Und ich musste mich durch Windowse in Sprachen kämpfen, die ich absolut nicht beherrsche, zum Beispiel Chinesisch. Schaut euch mal die Partitionstabelle an von dem Handy unter Windows: Jo, über 80 Partitionen – das ist aber kein Bug, sondern das macht Android standardmäßig so, Windows liegt auf nur einer Partition. Ich habe mich jedenfalls so da durchgestümpert, vieles war Trial-and-Error, und manchmal wusste ich auch einfach nicht, warum da jetzt was nicht ging und warum dann später schon. Deshalb haben wir uns entschieden, hier kein detailliertes Tutorial zu machen; auch weil ja de facto nur der Snapdragon 845 unterstützt wird, der jetzt nicht mehr so wahnsinnig verbreitet sein sollte. Und obwohl nach der Installation sowohl Windows als auch Android stabil lief und nicht ein einziges Mal abstürzte, ist der Dual-Boot-Vorgang nicht wirklich komfortabel: Von Android zu Windows geht das so: Und von Windows zu Android so.

Für meine Installation habe ich auf alle Fälle das in der Beschreibung verlinkte englischsprachige Video von edi194 verwendet, das erklärt alle Schritte eigentlich ganz gut – außer die Installation von TWRP, das dafür genutzt wird, um eigene Software auf Android-Phones einzuspielen. Die Anleitung dazu habe ich ebenfalls verlinkt. Wichtiger Tipp, der mir ein paar Stunden Gefrickel gespart hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte: Wenn ihr euer OnePlus 6T auf Android 11 geupdatet habt, macht ein Downgrade auf Android 10; Android 11 verursacht mit TWRP fiese Probleme. Und wichtig: Einschalter und Lautstärke oben zehn Sekunden drücken macht einen Hard-Reset beim 6T!

Weil es vielleicht doch einige von euch interessiert, hier mal ganz grob die für die Windows-Installation nötigen Schritte:

Vorab muss man einen USB-Datenträger vorbereiten, darauf kommen:

- Das von Project Renegade angepasste Kleinst-Windows Windows PE

- Das Windows-Managementtool DISM++

- Treiber für den Snapdragon 845

- Und natürlich das Image mit Windows 11 in der ARM-Version

Dann muss den Bootloader des Smartphones öffnen und TWRP installieren, das Dateisystem des Smartphones umpartitionieren und eine Windows-Partition erstellen. Danach bootet man in das UEFI-Bootimage rein, startet dann Windows PE und installiert da dann mit dism++ das richtige Windows und installiert dann noch die Treiber.

Mir hat die Frickelei auf jeden Fall Spaß gemacht und ich muss sagen: Ich will diese Dual-Boot-Funktion mit Windows in Zukunft eigentlich bei jedem meiner Android-Telefone. Von offizieller Seite wird mein Traum wahrscheinlich nicht erfüllt werden, aber es gibt definitiv ein paar Hackerinnen und Hacker da draußen, die da jetzt gerade dran arbeiten. Ich bin gespannt. Tschüss!

Links:

Project-Renegade-Website: https://renegade-project.org/#/

Von Project Renegade unterstützte Smartphones: https://renegade-project.org/#/en/windows/state-frame.html

Liste mit kompatiblen Spielen und anderer Software: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XYuoySgYQE0HL573sA-0RGMX7I4lt5rWJuQ8Z8yRJNY/edit#gid=0

Von uns verwendetes Tutorial-Video: https://www.youtube.com/watch?v=CaQ9B6IGIjg

TWRP für OnePlus 6T (Downloads und Anleitung): https://twrp.me/oneplus/oneplus6t.html

