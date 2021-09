c't 3003: Xiaomi-Chaos auf AliExpress

Das kürzlich von Xiaomi vorgestellte 150-Euro-Smartphone Redmi 10 sieht zumindest auf dem Papier beeindruckend aus: Es hat ein 90-Hz-Display, 4 GByte RAM, einen 5000-mAh-Akku und vier Kameras. Xiaomi selbst schreibt in die Ankündigung, es sei ab dem 20. August 2021 über die "offiziellen Verkaufskanäle" erhältlich. Nur: Im offiziellen deutschen Mi-Store fanden wir keine Spur vom Redmi 10, genausowenig wie bei allen bekannten Verkaufsplattformen beziehungsweise Elektronikketten.

Erfolg hatten wir dagegen im "Xiaomi Offical Store" auf AliExpress. Die Bestellung verlief dann allerdings ziemlich kurios – man könnte auch sagen: Chaotisch. Zuerst einmal ist unklar, wer eigentlich hinter dem "Official Store" steckt. Ob das tatsächlich Xiaomi selbst ist, konnte uns das Unternehmen auf Anfrage nicht sagen. Fakt ist auf alle Fälle: Klickt man einmal auf den falschen Shop in AliExpress, werden dort ziemlich sicher Fake-Geräte angeboten – zumindest legt das der Name "Ni Radml Note 10 Pro" nahe.

Ebenfalls komplett undurchsichtig waren die Preise: So zeigte der Store beispielsweise zuerst einen Preis von 179 US-Dollar für die 6-GByte-Version des Redmi 10 an. Wollte man das Gerät dann bestellen, war auf einmal von 1848,53 Euro die Rede (laut Shop heruntergesetzt von 5281,50 Euro). Außerdem erinnerte das Aufpoppen von diversen Rabatten und Coupons eher an ein Glücksspiel als an einen seriösen Technikverkaufsvorgang.

Am Ende gelang die Bestellung der 4-GByte-Version für 155,91 Euro inklusive Versand – ankommen soll das Gerät laut AliExpress nach "22 bis 22 Tagen".

(jkj)