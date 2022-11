c't Admin 2022/23: Wissen und Praxis fürs Netzwerk

Die Fritzbox ist der Liebling vieler Nebenbei-Admins, denn AVMs Router lassen sich leicht in Betrieb nehmen und dienen oft über Jahre als unauffällige Internetzubringer. Mit dem gratis verteilten Routerbetriebssystem FritzOS 7.50 bekommen aktuelle Fritzboxen nützliche neue Funktionen und viele Verbesserungen. Für die mit 7.50 einziehende VPN-Spielart WireGuard gibt es eine Anleitung, anhand der Sie sie sowohl für den Heimnetzzugriff von unterwegs (Road Warrior) als auch für die Netz-zu-Netz-Kopplung beispielsweise zwischen Stadtwohnung und Wochenendhäuschen einrichten können.

Glasfasern sind längst nicht mehr nur Datenautobahnen in Firmen- und Providernetzen: Große und kleine Provider arbeiten hart auf das von der Bundesregierung gesteckte Ziel hin, bis 2025 der Hälfte aller deutschen Haushalte einen Anschluss an die moderne Technik bieten zu können. Im Sonderheft c't Admin 2022/23 schildern wir, was die Faser bringt, wie der Ausbau vorangeht, was dabei im Haus passiert und welche Tarife große Provider aufrufen. Ferner liefert das Heft Antworten auf häufige Fragen und wirft einen prüfenden Blick auf AVMs Glasfaser-Topmodell Fritzbox 5590.

Wenn das Internet extraflott per Licht ins Gebäude kommt, will man es dort auch verlustfrei bis in die letzte Ecke bringen. Das ist für jene Minderheit trivial, die eine strukturierte LAN-Verkabelung hat. Allen anderen gibt das Heft Hinweise, wie gut alternative Medien – Hausstromnetz, TV-Koaxkabel und Telefonleitung – als Netzzubringer taugen und wie man sie geschickt einsetzt. WLAN-Tipps helfen, das Funknetz optimal zu gestalten und der Praxisbeitrag zu SD-WAN zeigt, wie Sie ein Software-Defined Wide Area Network, kurz ein Netz smarter Router, mit FlexiWAN erproben können.

Bild 1 von 7 Sonderheft c't Admin (7 Bilder) Dieses Sonderheft enthält Nützliches für den Gelegenheits-Admin im Heimnetz ebenso wie für Profis in Unternehmen.

Eine Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek Log4j hat im Dezember 2021 die Internetwelt erschüttert. Software-Schaffende wurden unsanft daran erinnert, beim Einbinden fremder Module in ihre internetseitig erreichbaren Webdienste besonders umsichtig zu sein. Ein Streifzug durch die Abhängigkeitshölle am Beispiel von vue.js klärt, worauf es zu achten gilt. Der Beitrag zu Software-Stücklisten (SBOMs) und Depencency Tracking hilft, den eigenen Bibliotheken-Zoo in den Griff zu bekommen. Mit geschicktem automatischem Auswerten von Log-Dateien kommt man schließlich jenen Angreifern auf die Spur, die neue Lücken entdeckt haben.

Microsofts Active Directory hat sich in Unternehmen unentbehrlich gemacht. Als zentrales Verzeichnis von Nutzern, Rechnern und Gruppen regelt es mit rollenbasierten Rechten, wer wann auf was zugreifen darf. Wir zeigen, wie AD auch dem Admin einer kleinen Firma hilft, die Übersicht im Netz zu behalten, und wie es mit doppelten Domain Controllern ausfallsicher wird. Als Sahnehäubchen bringt das Heft einen Rabattcode mit, der Käufern kostenlos Zugang zu einem AD-Videogrundkurs der heise Academy gewährt.

