c’t DSGVO 2021: Aktuelle Infos zum technischen Datenschutz und Homeoffice

Privacy Shield, Brexit, Datenpannen: Bereits in der 3. Auflage informiert das vollständig überarbeitete c’t DSGVO-Sonderheft auf inzwischen über 180 Seiten über die Dauerbrenner der Datenschutzanforderungen ebenso wie über aktuelle Themen und neue Herausforderungen. Das Magazin ist ab sofort sowohl im Handel als auch als Print-, als PDF- und als Bundle-Version im heise-Shop erhältlich.

Neu im Heft ist zum Beispiel ein Kapitel über Datenschutz in Corona-Zeiten. Außerdem wurde ein Bereich zum Thema Datenexport in die USA und in andere Länder ergänzt, denn nach dem Wegfall des „Privacy Shields“ besteht hier Handlungsbedarf. Wo liegt das Problem? Was muss man tun, damit die Daten weiter über den Atlantik transferiert werden dürfen? Gleich mehrere Artikel geben darauf eine Antwort. Auch der Austausch mit dem Vereinigten Königreich in Nach-Brexit-Zeiten spielt hier eine Rolle.

Anatomie einer IT-Katastrophe

Ein weiterer Schwerpunkt – schließlich ist es ein c’t Sonderheft – liegt im Bereich des technischen Datenschutzes. Hier werden auf über 20 Seiten Themen wie Stand der Technik, Löschpflichten, Backups und Archive oder Meldepflichten bei Datenpannen thematisiert. Zu dieser Thematik gibt es auf der beiliegenden DVD, deren Inhalte auch zum Download zur Verfügung stehen, zudem einen Vortrag, den Heise-Justiziar Joerg Heidrich, der das Heft konzipiert hat, auf Heise Security-Konferenz gehalten hat. Der Titel: „Anatomie einer IT-Katastrophe“.

Weiter findet sich dort noch ein Webinar zum Thema „Datenexport in die USA“ und ein Vortrag zum Thema Datenschutz im Homeoffice. Ergänzend dazu gibt es die „10 Gebote des Datenschutzes des Homeoffice“ und einen längeren Beitrag, der sich mit Möglichkeiten und Grenzen der Überwachung von Mitarbeitern beschäftigt. Dazu werden natürlich auch in aktualisierter Form die Basics der DSGVO ebenso erläutert wie Datenschutz für Websites, Pflichten für Unternehmen und Freiberufler und Tipps für Fotografen.

Das Sonderheft c’t DSGVO 2021 ist ab sofort sowohl im Handel als auch im heise shop für 19,90 Euro erhältlich. Dort gibt es auch eine rein digitale Ausgabe zum Preis von 17,99. (keh)