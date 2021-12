c't Fotografie 1/2022: Luxusverstecke für Tierfotografen

Adler, die im vereisten See fischen. Füchse, die sich im Schneetreiben über ein Stück Aas hermachen. Jeder Amateur-Tierfotograf träumt von ausdrucksstarken Bildern im Winter. Doch die Hürden liegen hoch. Passende Kontakte zu Jagdpächtern, körperliche Fitness, Kälteresistenz sowie passende Kleidung sind nötige Voraussetzungen, die nicht jeder besitzt. Doch das ist kein Grund, auf winterliche Tiermotive zu verzichten. Inzwischen gibt es europaweit verschiedene Anbieter, die fest installierte Hütten mit Futterplätzen an interessierte Fotografen vermieten. Je nach Vorliebe kommen unterschiedliche Tier- und Vogelarten zu den Verstecken. Manche der Hütten liegen direkt am Seeufer und erlauben Fotos von Reihern und anderen Wasservögeln. Andreas Babanac berichtet in der aktuelle Ausgabe 01/2022 der c‘t Fotografie von seinen Erfahrungen mit den Luxusverstecken. Dabei zeigt er ebenfalls auf, was auf diese Weise nicht möglich ist und warum für manche Tiere Wanderungen oder Outdoor-Ansitz nötig sind.

Winterliche Motive ohne die Tiere zu stören – Andreas Bobanac zeigt, wie Sie zu kreativen Fotos kommen und dabei noch nicht einmal frieren müssen.

Im Anschluss an den Artikel finden Sie Anbieter für Verstecke und Fotoreisen im winterlichen Europa.

Weitere Themen im Überblick:

Das Portfolio von Sebastian Magni zeigt Batman auf der Suche nach einer gesunden Work-Life-Balance.



Systemduell: Auf Safari testet die versierte DSLR-Fotografin Sandra Petrowitz, ob die spiegellose Nikon Z 7II eine gute Alternative zur klassischen Spiegelreflexkamera ist.

Fotofähigkeiten verbessern. Niklas Alexander Otto motiviert Fotografen, sich durch wiederholtes Aufnehmen des gleichen Motivs immer weiter zu verbessern. Ohne Druck beflügelt man so seine Kreativität und übt sich in Bildkomposition sowie Detailwahrnehmung und schärft seinen Blick für spätere Präsentationsmöglichkeiten.

Freistellen mit einem Klick. Die Königsdisziplin der Bildbearbeitung ist mit den neuen Freistellmethoden von Photoshop auch für Laien endlich gut zu meistern. Maike Jarsetz zeigt, wie sie eingesetzt werden.

Zeitreise – Ausbrechen aus dem Fotoalltag. Mit Fantasie und Kreativität lässt Matthias Matthai vergangene Zeiten wieder aufleben. Für das Fotoprojekt mietet er eine ganz besondere Location an, das Straßenbahnmuseum Stuttgard.

Sofortbild heute. Ja, es gibt sie noch, die Point-and-Shoot-Kameras, doch Sofortbild ist längst mehr als das. Smartphone-Apps und -Drucker sowie hybride Modelle ergänzen das Portfolio. Wir haben sechs Geräte und ihre Bildqualität getestet.

Coole Taschen für Fotografen. Michael Jordan hat als Profi echte Ansprüche an den Schutz seines Fotoequipments. Die elf Taschen in unserem Test prüft er auf Sicherheit und Verwendungszweck.

