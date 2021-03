c't Fotografie 2/2021: Flow – Fotografieren als Glückserlebnis

Die eigene Fotografie macht selten einen Quantensprung. Häufiger haben wir das Gefühl, uns im Kreis zu drehen oder keine neuen Ideen mehr zu finden. Dagegen hilft eine Art mentaler Zauberstab namens Flow – schwer greifbar, aber doch real. Sie müssen nicht esoterisch veranlagt sein oder an höhere Mächte glauben. Ihr Gehirn schafft das ganz alleine: Der mentale Flow-Zustand wirkt magisch, ist allerdings nicht umsonst zu haben, denn Studien haben gezeigt: Im Grunde ist der Flow nichts weiter als die Verbindung zwischen Hürden, Anstrengung und Glück.

In dem Artikel der aktuellen Ausgabe der c't Fotografie 2/2021 erklärt Pia Parolin, wie Sie in Ihren ganz persönlichen Flow kommen, denn jeder Mensch findet seinen Weg dort hinein auf eine andere Weise. Suchen Sie sich daher Herausforderungen, die zu Ihnen passen, Themen, für die Sie eine Leidenschaft besitzen. Beginnen Sie, die Bilder zu machen, die Sie machen wollen, sich bisher aber nicht getraut haben. Springen Sie über Ihren Schatten, fordern Sie sich selbst heraus. Solche Hürden anzugehen, schafft emotionale Zufriedenheit, auch wenn die Ergebnisse einen Entwicklungsprozess durchlaufen. Bleiben Sie am Ball, nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie genussvoll Schritt für Schritt vorwärts.

Portfolio Reuben Krabbe: Je extremer, desto besser: Der junge Kanadier Reuben Krabbe fotografiert den Skisport wie kein anderer. Für seine Aufnahmen geht er an seine eigenen Limits.



Weitere Themen im Überblick:

Menschenfotografieren auf Reisen. Die Expeditions-Fotografin Ulla Lohmann ist oft im Ausland unterwegs und gibt Tipps, um fremde Menschen respektvoll und authentisch zu fotografieren.

Schwarzweiß oder Farbe. Wann entscheide ich mich für Farbe und wann für Schwarzweiß? Der Artikel diskutiert, welche Wirkung oder Bildaussage Sie mit der einen oder anderen Technik erzielen.

Spiegellose Systemkameras mit APS-C-Sensor: APS-C-Kameras mit kleinerem Bildformat bieten nahezu dieselbe Technik wie die großen Sensoren und obendrein sogar noch einige Vorteile, wie ein geringeres Gewicht und geringe Abmessungen. Auch lässt sich den kleineren eine Bildqualität entlocken, die selbst gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Wir haben uns das neueste APS-C-Modell von Fujifilm, die X-S10, in die Redaktion geholt und stellen sie den Alternativen von Canon, Nikon und Sony gegenüber – vom Einsteiger- bis zum Topmodell.

Kameras im Test. Mit der Q2 Monochrom hat Leica die Konzentration aufs Wesentliche neu definiert. Die Kamera kann nur Schwarzweiß – aber wie! Die Hasselblad 907X 50C bringt im Design der klassischen 6×6-Mittelformatmodelle ein abnehmbares digitales 50-Megapixel-Rückteil mit. Nikon hat die Nachfolger für die beiden spiegellosen Topmodelle Z 6 und Z 7 vorgestellt und gleich zu uns ins Testlabor geschickt.

Die neuen Speicherkarten. Bei Speicherkarten für Fotografen hat sich einiges getan. Neue Standards stehen in den Startlöchern, andere verschwinden nach kurzer Zeit schon wieder. Was Sie jetzt wissen müssen.

