c't Fotografie 4/21: Wildtiere vor der Haustür fotografieren

In unserer Umgebung leben viele Wildtiere, aus fotografischer Sicht sind sie ein tolles Motiv. Aber wie bekommen Sie Fuchs, Eichhörnchen & Co vor Ihr Objektiv ohne dafür zu hohen Aufwand betreiben zu müssen? Radomir Jakubowski, einer der bekanntesten Naturfotografen in Deutschland, hat praxisnahe Antworten auf diese Frage gefunden. In seinem Workshop in der neuen Ausgabe der c't Fotografie 04/2021 schreibt er im Detail über die passende Ausrüstung, Location Scouting, den Umgang mit den Tieren und die wichtigsten anderen Aspekte für so ein Projekt. Er erklärt dazu: "Menschen lieben Tiere, nicht umsonst erreichen Tierdokumentationen im Fernsehen die besten Einschaltquoten. Doch die Hürde, Wildtiere vor der eigenen Haustüre zu beobachten und zu fotografieren, erscheint vielen höher, als sie tatsächlich ist."

Wer rastet, der rostet - das gilt leider auch für uns Fotografen. Eine Alternative ist: Jeden Tag mit der Kamera losziehen und Spaß haben, sich entspannen, sich selbst überraschen oder einfach fotografieren, ohne auf Perfektion zu achten. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, Carsten Schröder hat wirksame Übungen entwickelt. Der vielfach ausgezeichnete Amateurfotograf nennt sie "20-Minuten-Touren": "Die Touren können Sie beliebig in Ihren Alltag integrieren. Warum nicht auf dem Weg zur oder von der Arbeit? Motive lauern schon am Straßenrand. Willkommener Nebeneffekt: Sie trainieren täglich das eigene Sehen."

Inhalt der c't Fotografie 4/21

Weitere Themen im Heft

Der Weg zum perfekten Print: In unserem großen Themenschwerpunkt beschreiben vier Fachautoren wie Sie Ihr Zuhause mit den eigenen Aufnahmen veredeln können. Fine-Art-Fotograf Ronny Behnert gibt Tipps, auf was Sie bereits bei der Aufnahme achten sollten. Thomas Bergbold klärt Fragen nach dem geeigneten Papier, dem richtigen Drucker und einem korrekt kalibrierten Workflow. Unsere Redakteurin Christine Bruns gibt einen Überblick über Drucktechniken, Papiere und den Service von Druckdienstleistern. Und der Fotograf und Dozent Matthias Matthai erklärt verständlich und mit vielen Beispielen das wichtige Grundlagenthema Bildauflösung für Druck und Web.

Viel Brennweite für wenig Geld: Lange Brennweiten müssen nicht teuer sein. Wir haben uns Zoomobjektive mit Brennweiten ab 70 bis maximal 500 Millimeter angesehen, Kosten zwischen 550 und 1500 Euro. Was Fotografinnen und Fotografen dafür bekommen und mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist, zeigt unser Test.

Einstieg in ein fantastisches Hobby: Gerade Eltern oder Großeltern, die gern fotografieren, möchten auch den Nachwuchs für Ihr Hobby begeistern. Wie das gelingen kann, erklärt die Fotografin und Medienpädagogin Katrin Voll. Dazu erhalten Sie Tipps, welche Kameras für Kinder welchen Alters geeignet sind und wie Kinder diese altersgemäß nutzen.

Balgengeräte selber bauen: Mit einem selbst gebauten Balgengerät adaptieren Sie Großformatobjektive, setzen Objektive von Vergrößerern ein, dringen weit in den Nahbereich vor oder konstruieren ein Lichtleck-Objektiv. Wir zeigen, wie Sie Ihr Balgengerät in Handarbeit anfertigen und unterschiedliche Projekte realisieren.

Der Inhalt der c't Fotografie 4/2021 im Überblick:

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c't Fotografie (4/2021) für 12,90 Euro im heise shop.

