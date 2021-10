c't Fotografie 6/2021: Motivspielplatz Wald

Der Beitrag gibt fünf Tipps für besser Fotos vom Wald.

Der Wald bietet Fotografen nicht nur eine Vielzahl an Motiven, er stellt sie fotografisch auch vor große Herausforderungen. Unterholz, chaotische Wuchsformen und jede Menge Farben erschweren es, geordnete, atmosphärische Bilder aufzunehmen. Die beiden niederländischen Fotografen Ellen Borggreve und Daniël Laan sind Meister der Waldfotografie und geben in ihrem Beitrag fünf Tipps, die Ihnen das Fotografieren unserer Wälder in der kalten Jahreszeit schmackhaft machen möchten.

Märechenhafte Aufnahmen von Waldpilzen mit dem Magic-Glow-Effekt.

Alexander Mett findet seine Motive ebenfalls im Wald. Er inszeniert Pilze so, als würden sie Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" entspringen. Mit einem Makroobjektiv und einer Taschenlampe erschafft er zauberhafte Aufnahmen von Fliegenpilz, Hallimasch und Co. mit einem leuchtenden Glow und verwandelt sie so in heimelige Behausungen fantastischer Wesen. Erleben Sie den Wald in der aktuellen Ausgabe der c’t Fotografie 6/2021.

die Kunst, die Siegfried Hansen perfekt beherrscht.



Elf Fototischkalender im Test. Fotokalender sind ein beliebtes Geschenk gerade um die Weihnachtszeit. In diesem Beitrag sehen wir uns die kleineren Exemplare an. Wir haben elf Tischkalender verschiedener Anbieter in die Redaktion bestellt und verglichen.

Praxis-Tipps für tierische Shootings. Die meisten Bilder der eigenen Vierbeiner entstehen im vertrauten Zuhause. Das ist einfach, praktisch und sicher. Doch es lohnt sich, die gewohnte Umgebung zu verlassen und seine Tiere in traumhaften Kulissen in Szene zu setzen.

Im Test: Fujifilm GFX50S II. Mit der GFX50S II öffnet Fujifilm sein Mittelformatsystem einer noch breiteren Zielgruppe. Hier lauert allerdings die Konkurrenz aus dem Kleinbildlager.

Die Welt von oben. In der Draufsicht entdecken wir unsere Welt von einer ganz neuen Seite – voller verblüffender Ordnung und faszinierender Formen. Andrea Künstle zeigt neue Aspekte der Drohnenfotografie.

LED-Licht für Porträts. Wer nach einer modernen Lösung für künstliches Porträtlicht sucht, wird schnell auf LED-Lampen stoßen. Wir stellen Ihnen 15 interessante Lichtquellen für Fotografen vor.

