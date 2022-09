c't Fotografie: Fototechnik gebraucht kaufen

Der Gebrauchtmarkt für Kameras und Objektive ist riesig. Auf den einschlägigen Online-Marktplätzen und bei Händlern finden sich Geräte in den unterschiedlichsten Zuständen, vom intensiv genutzten Profiobjektiv bis zur neuwertigen privaten Zweitkamera. Und damit lässt sich viel Geld sparen: Eine hochwertige Vollformatkamera wie die Nikon D800 ist beispielsweise schon für unter 500 Euro zu bekommen. Man erhält dafür ein nach wie vor zeitgemäßes Gerät mit sehr hoher Auflösung und sehr guter Bildqualität. Neu würde ein vergleichbares Modell – beispielsweise die Nachfolgerin Nikon D850 – ab 2600 Euro kosten.

c't Fotografie 5/22 Mehr Infos im heise Shop (Bild: c't Fotografie ) ++ Sehenswürdigkeiten fotografisch neu entdecken ++ Gebraucht-Guide für Kameras und Objekte ++ In Parks und Gärten fotografieren ++ Prüfstand: günstige Fotobücher bis 30 Euro ++ Im Test: die neuen spiegellosen APS-C Kameras und vier neue Telefestbrennweiten für Spiegellose ++ Spezialstative im Praxistest ++ Workshops Farb- und Kontrastentwicklung ++ Schneller arbeiten mit dem Grafiktablett https://shop.heise.de/ct-fotografie-05-2022/Print

Nicht immer ist aber nur der Preis das Hauptargument dafür, sich gebrauchte Ware anzuschaffen. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie die Personen, die hinter der Kamera stehen. Neue Modellgenerationen unterscheiden sich oft nur in wenigen Details und Funktionen von einer älteren. Wenn man diese nicht benötigt, kann man getrost zum Vorgängergerät greifen. Möchte man die Ausrüstung nur als Backup einsetzen, reicht oft ebenfalls eine gute Gebrauchte. Manchmal ist die eigene Kamera zu wertvoll, beispielsweise wenn man im Urlaub auf eine Trekkingtour gehen will, auf der es robuster zugeht. Auch eine Gebrauchte als Zweitkamera für spezielle Aufgaben oder ein besonderes Projekt kann sinnvoll sein, wenn man etwa alte Objektive adaptieren oder mit Spezialfunktionen experimentieren will.

Für manche Menschen ist auch das Argument der Nachhaltigkeit entscheidend. Eine lange Nutzung von Geräten hilft, Ressourcen zu sparen.

Cyrill Harnischmacher gibt in der aktuellen Ausgabe der c't Fotografie Tipps und eine Checkliste, auf was Sie beim Gebrauchtkauf achten müssen, nennt die verbreitetsten Plattformen und verrät, wie er zu realistischen Preiseinschätzungen kommt.

Bild 1 von 15 c't Fotografie 05/22 (15 Bilder) Portfolio In ihrer Bilderreihe "Graue Seelen" setzt sich Maria Tudela mit Entfremdung und Selbstbezogenheit in westlichen Gesellschaften auseinander.

Weitere Themen der Ausgabe

Food-Fotos. Backwaren, aufwändige Menüs und Patisserie gelingen nur, wenn man einem guten Rezept möglichst präzise folgt. Wer sich für feines Essen interessiert, ist also häufig bereits das Denken in Rezepten gewohnt. Da liegt es doch nahe, auch für ansprechende Food-Fotos ein Rezept zu liefern.

Künstlerische Collagen. Viele Fotografen möchten aus ihrer Fotografie mehr herausholen als gefällige Postkartenmotive. Daraus entsteht oft der Wunsch, sich künstlerischer auszudrücken. Collagen bieten eine gute Möglichkeit, eine eigene Ausdrucksform zu entwickeln. In diesem Artikel möchte wir Sie dazu inspirieren, in die Welt der Collage nicht nur hineinzuschnuppern, sondern auch tiefer einzutauchen.

Leuchtende Fotos. Lithophanie ist eine Technik, die man bereits Mitte des 19. Jahrhunderts für Objekte aus Porzellan oder Glas verwendete. Ein rückseitig beleuchtetes Objekt gibt auf magische Weise ein zuvor verborgenes Bild preis. Je nach Wandstärke scheint das Licht heller oder dunkler durch. So entstehen sogenannte „Lichtschirmbilder”, die auch heute noch nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben. Diese Technik können Sie auch für eine außergewöhnliche Präsentation Ihrer Fotografien nutzen. Sie drucken Ihre Bilder auf einem 3D-Drucker aus, den es bereits ab rund 200 Euro zu kaufen gibt.

Spezialstative im Test. Selbst in Zeiten von Bildstabilisatoren sind Stative in vielen Bereichen der Fotografie nicht wegzudenken. Ob Langzeitbelichtung am Meer für seidiges Wasser, Serienbilder zum späteren Stacking, für Selbstporträts oder als zusätzliche Stütze für lange Teleobjektive. Hin und wieder stößt das durchschnittliche Stativ allerdings an seine Grenzen. Dann muss ein Spezialist her. Fotografenmeister Michael Jordan hat zwölf Lösungen für besondere Einsätze getestet.

Die Themen der c't Fotografie 5/22 im Überblick

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c't Fotografie (05/2022) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir nun über eine übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das ePaper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

Tipp: Wer die c’t Fotografie im Abo bezieht, bekommt auf Wunsch an jedem Samstag unseren Newsletter. Woche für Woche bietet er zusätzliche Geschichten, Anregungen und Informationen rund um die Storys der aktuellen Ausgabe – Anmeldung auf unserer Newsletter-Seite.

(tho)