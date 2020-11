c't Fotografie: Fototouren 2020/2021

Die abwechslungsreichen Landschaften in unseren Breitengraden laden gleichermaßen zum Wandern, Verweilen und Fotografieren ein – sei es die blühende norddeutsche Heide, die Mittelgebirge wie Harz, Erz- und Siebengebirge oder das verträumte Dreiländereck Saar-Lor-Lux. Nicht zu vergessen die Alpen mit ihren Gipfeln, Panoramen und den klaren Bergseen sowie den zahlreichen Klammen. Etwas am Rande der Schweiz liegt der Rheinfall von Schaffhausen, ein Spektakel aus tosenden Wassermassen. Neben Stadt, Land, Fluss bietet auch unsere Industriekultur vielfältige Motive, beispielsweise das Ruhrgebiet mit seinen Zechen und Hochöfen oder das Porsche Museum zur Geschichte des Rennsports. Schließlich möchten wir Sie kulinarisch in die legendären Wiener Kaffeehäuser entführen – hier darf die Kamera getrost in der Tasche bleiben.

Das Sonderheft Fototouren 2020/2021 bietet eine bunte Mischung aus Städtetouren, Fotowanderungen und Besuchen von Museen und besonderen Locations quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Unsere Autoren und Fotografen haben für die Sonderausgabe Fototouren 2020/2021 Deutschland, Österreich und die Schweiz bereist. Entstanden ist eine bunte Mischung aus Touren durch kleine und große Städte, Wanderungen durch fantastische heimische Landschaften sowie Besuche in spannenden Museen und heimeligen Kaffeehäusern – eine Inspiration nicht nur für Fotografen, sondern für alle, die die Schätze unsere Heimat entdecken wollen.

Die Hansestadt Wismar ist mit seinem mittelalterlichen Stadtkern außergewöhnlich sehenswert. Schlendern Sie mit Wiebke Haas gemütlich vom historischen Marktplatz bis hinunter zum stimmungsvollen Hafen.



