c't Fotografie: Fototouren von Wismar bis Wien

Für beeindruckende Fotos muss man nicht in die Ferne schweifen. Gewaltige Schluchten, pittoreske Städtchen, Industrie-Kultur und historische Gegensätze finden sich auch hierzulande – Fotoschätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Inspiration für den nächsten Ausflug mit der Kamera liefert c't Fotografie in seiner Ausgabe "Fototouren 2020/2021.

16 Foto-Rundgänge und -Trips führen Sie von der Hansestadt Wismar über die Lüneburger Heide in den Harz, hin zum malerischen Erz- und Siebengebirge weiter zum kontrastreichen Frankfurt bis ganz in den Süden zu den Bergseen und Gipfeln der Alpen. Mit Wiener Kaffeehauskultur, Klammen in Österreich, Schweden oder Slowenien sowie dem Rheinfall bei Schaffhausen blicken wir außerdem über den hiesigen Tellerrand. Zu allen Touren finden Sie konkrete Ausrüstungshinweise sowie praktische Tipps und Tricks für die fotografischen Herausforderungen vor Ort.

Bild 1 von 18 c't Fotografie: Fototouren 2020/2021 (18 Bilder) Die Hansestadt Wismar ist mit seinem mittelalterlichen Stadtkern außergewöhnlich sehenswert. Schlendern Sie mit Wiebke Haas gemütlich vom historischen Marktplatz bis hinunter zum stimmungsvollen Hafen.



Auf DVD: Lesestoff und Helfer für den "Dia-Abend"

Die Ausgabe c't Fotografie: Fototouren 2020/2021 ist aber noch mehr als ein praktischer Foto-Reiseführer. Dem Heft liegt eine DVD bei und hier finden Sie unter anderem das 240 Seiten starke E-Book Reisefotografie – Perfekte Reiseaufnahmen leicht gemacht. Es zeigt, was Sie unterwegs wirklich brauchen und wie Sie Ihre Fotoreise gezielt planen. Mit der c't Fotografie Spezialversion des Programms DiaShow 10 Premium haben wir Ihnen außerdem einen praktischen Helfer für die Präsentation Ihrer Aufnahmen mit auf die DVD gepackt. Damit stellen Sie selbst ablaufende, animierte Bilderschauen für Ihren Fernseher zusammen.

Der Inhalt von c't Fotografie: Fototouren 2020/2021 im Überblick

Als Lesestoff für die Fahrt oder zur Einstimmung auf Ihre Fototour finden Sie außerdem den kompletten Krimi Schwarzes Gold am Bodden aus der Reihe Ostsee-Krimi vom Hinstorff Verlag als E-Book auf DVD.

Sie bekommen die Sonderausgabe der c't Fotografie Fototouren 2020/2021 für 12,90 Euro am Kiosk und im heise shop. Dort erhalten Sie eine komplette Inhaltsübersicht und Informationen über das Zusatz-Material auf der Heft-DVD oder den c't Fotografie-Download, dazu Vorschaubilder und das Editorial.

(ssi)