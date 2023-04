c’t Fotografie Fotowettbewerb Eingerahmt: Die Sieger stehen fest!

Endlich war es so weit: Am Montagmittag um Punkt zwölf Uhr fiel die Entscheidung. Die Siegerbilder im c’t Fotografie Fotowettbewerb durften auf unser virtuelles Treppchen steigen.

Der erste Platz ging an NilsSch mit seiner Aufnahme In der Klamm. Im Bild konkurrieren Sonnenstrahlen und durch Langzeitbelichtung weichgezeichnetes Wasser darum, wer den Blick des Betrachters fesselt. Die dunklen Felsen bilden scheinbar eine Höhle, die das Spektakel einrahmt.

Platz zwei ging an Patrick Ehlen. Er konnte unsere Galeriemitglieder mit seinem Bild Sailing in the midnight sun überzeugen. Es zeigt ein Segelboot auf einem nächtlichen Segeltörn durch die Disko Bay in Grönland. Das Besondere daran: Das Boot wird von einer Eisbrücke eingerahmt und von einem warmtonigen Sonnenuntergang, der sich auch im glatten Meer spiegelt, beleuchtet.

Den dritten Platz erreicht eine eher abstrakte Aufnahme – framed von berberbeard. Es zeigt eine Art Gang, in dem sich eine ältere Dame entlang bewegt. Der offene Ausschnitt rahmt sie ein, ebenso wie der Schein einer unsichtbaren Lampe.

Der Fotowettbewerb stand unter dem Thema „Eingerahmt“. Wie immer sind die Mitglieder unserer Fotogalerie sehr kreativ mit der Aufgabenstellung umgegangen. Fenster rahmten Landschaften oder auch Pflanzen ein. Es waren Burgen, Treppenhäuser und ein stilles Café zu entdecken. Stadtansichten von Venedig oder London, spielende Kinder oder ein kuschelndes Pärchen waren ebenso zu finden, wie experimentelle Aufnahmen, Blumen und ein bisschen Humor.

Die Redaktion c't Fotografie gratuliert allen Siegern! Die Top zehn des Wettbewerbs sehen Sie noch einmal im Überblick hier in unserer Bildergalerie.

(cbr)