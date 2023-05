c't Fotografie: Freunde und Familie porträtieren – entspannt, natürlich, schön

"Natürliche Schönheit" ist nicht nur Prominenten und Models vorbehalten. Viele Hobbyfotografen würden gerne Freunde, Bekannte und Familienmitglieder porträtieren, wissen aber oft nicht wie. Doch mit professionellen Tipps lichten Sie Ihre Nicht-Models perfekt ab. In der Titelgeschichte der neuen Ausgabe 3/2023 der c't Fotografie erklärt der österreichische Fotograf und Filmproduzent Andreas Bübl, was es neben einer entspannten Atmosphäre und einer gesunden Portion Humor noch braucht, um Nicht-Models attraktiv in Szene zu setzen.

Schönheitsideale ändern sich ständig, was vor zehn oder 20 Jahren attraktiv war, wirkt heute aus der Zeit gefallen. Aber natürliche Schönheit kommt von innen und darum soll es gehen. Für den Fotografen bedeutet das, die besonderen Eigenschaften seines Modells zu erkennen und herauszuarbeiten.

Natürlich schön. Wir zeigen, wie Sie in einer entspannten Atmosphäre Ihren Models die Unsicherheit nehmen.

Er sollte eine gute Beziehung zu der Person vor der Kamera aufbauen und eng mit seinem (Nicht-)Model zusammenarbeiten, damit es sich sicher fühlt. Vertrauen, Anerkennung und ein offener Umgang sind besonders für unerfahrene Models hilfreich, damit sie sich während des Shootings wohlfühlen und öffnen können. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um die Person kennenzulernen, ihre Interessen und Vorlieben herauszufinden und auf ihre Ideen und ihr Feedback zu hören.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: eine positive Atmosphäre zu Beginn des Shootings. Das ist ein besonderer Moment der Vorfreude und Aufregung. Erfahrene Fotografen kennen das, wenn Fotograf und Model zusammenkommen, um gemeinsam etwas Schönes zu schaffen. Eine gute Stimmung beeinflusst nicht nur das gesamte Shooting, sondern am Ende auch die Qualität der Bilder.

Weitere Themen der Ausgabe

Panasonic Lumix S5II im Test: Ausgerüstet mit neuem Autofokus zieht die Panasonic Lumix S5II im Vollformat mit Canon und Sony gleich. Der japanische Hersteller hat nicht nur den Depth-from-Defocus um einen Phasendetektion-Fokus erweitert, sondern auch die Bildstabilisierung verbessert. Wir haben die Kamera im c’t Fotografie-Labor getestet.

Kamera und Objektiv klug kombinieren: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit ein paar Tricks Ihre Fototasche verschlanken und so auf Reisen nicht nur bequemer, sondern auch besser unterwegs sind – verlieren Sie weniger Zeit mit Objektivwechseln und konzentrieren Sie sich auf Ihre Bildgestaltung.

Zwischen Street- und abstrakter Architekturfotografie: In unserem Portfolio präsentieren wir die Fotografien von Guido Klumpe. Die Bilder des Fotokünstlers aus Hannover entstehen im urbanen Raum und sind so minimalistisch komponiert, dass sie dem Betrachter ein Rätsel aufgeben.

Familienurlaub und Foto-Hobby im Einklang: Wie lassen sich Familie, Freunde und Fotografie im Urlaub vereinbaren? Fotograf Radomir Jakubowski hat das Experiment auf den Kanaren gewagt und erklärt, wie Sie als Fotograf großartige Naturmotive aufnehmen und trotzdem Familie oder Freunde nicht im Stich lassen.

Gefühlvoll ins Licht gesetzt: Profifotograf Tilo Gockel zeigt, dass Aktfotografie auch in Zeiten von #metoo gelingen kann: Eine harmonische Atmosphäre am Set und eine gute Teamarbeit von Model und Fotograf sind Voraussetzung für stilvolle Aktbilder.

Alle Themen der c't Fotografie 3/2023 auf einen Blick

