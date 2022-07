c't Fotografie: Günstige Vollformat-Kameras

Kameras mit Vollformatsensor genießen den Ruf, dass sie besonders hochwertige Aufnahmen ermöglichen. Bei gleicher Auflösung bieten die Sensoren größere Pixel und sind somit weniger anfällig für Rauschen und Artefakte bei höheren ISO-Werten. Bei gleicher Pixelgröße hingegen vergrößert sich die Auflösung und die Bilder zeigen sehr viel mehr Details. Das zahlt sich vor allem bei Vergrößerungen aus. Schließlich unterscheidet sich der Look zwischen den Bildern von Kleinbildfotos zu denen kleinerer Sensorformate wie APS-C oder Micro Four Thirds (MFT). Je größer der Sensor, desto einfacher lässt sich die Hintergrundunschärfe harmonisch gestalten.

Wenn die neue Kamera einen Vollformatsensor haben soll und zugleich nicht viel kosten darf hilft unser Beitrag in der aktuellen c’t Fotografie weiter.

Vollformatkameras sind jedoch in der Regel deutlich teurer als Kameras mit kleineren Sensoren. Für eine aktuelle spiegellose Systemkamera rufen die Hersteller schnell weit über zweitausend Euro auf und da ist noch kein Objektiv mit eingerechnet. Aber es geht auch günstiger. In der aktuellen Ausgabe der c’t Fotografie stellen wir Vollformatkameras bis 1500 Euro vor und zeigen, welche Qualität Sie in dem Preissegment erwarten können.

Zugleich werfen wir einen Blick auf den Gebrauchtmarkt, der teilweise Modelle bereithält, die zwar nicht mehr neu verkauft werden, technisch aber durchaus noch auf der Höhe sind und vielen Ansprüchen gerecht werden. Schließlich zeigen wir, welche Vor- und Nachteile gleichteure Kameras mit kleinerem MFT- oder APS-C-Sensor bieten. Wenn man es nicht unbedingt auf den Bild-Look abgesehen hat, sind diese Modelle – etwa mit einer internen Sensorstabilisierung – häufig sehr viel besser ausgestattet.

Weitere Themen der Ausgabe

Motive mit Spannung. Mehr als Hell und Dunkel: Kontraste in Tonwert und Farbe, Form und Inhalt tragen wesentlich zur Bildgestaltung bei und beeinflussen die Bildwirkung. Wer sich mit ihnen beschäftigt, gewinnt Einsichten – und entdeckt ganz neue Motive.

Vintage-Objektive. Hochwertige Haptik, unverwechselbare Bokehs, günstiger Preis: Objektive wie das Trioplan 100 mm oder das Pentacon 135 mm sind echte Legenden – und sie sind selbst im Nahbereich vielseitiger, als man denkt. Lassen Sie sich anstecken mit dem Vintage-Objektiv-Fieber.

Dias und Negative digitalisieren. Dias und Negative kann man nicht nur scannen, sondern auch mit der Kamera abfotografieren. Das ist besonders einfach und bietet kreatives Potenzial – mit neuen Effekten und Entwicklungsmöglichkeiten.

Mensch und Tier im Fokus. Das vertraute Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch bringt besonders emotionale Bilder hervor. Entscheidend dafür ist, dass Sie Ihre zwei- und vierbeinigen Models clever anleiten.

Mit Color-Grading eigene Bildstile entwickeln. Die Color-Grading-Funktion in Camera Raw und Lightroom bietet mächtige Optionen, um eigene Bildstile zu entwickeln. Wir zeigen die Technik im Detail.

Alle Themen der c't Fotografie 4/2022 auf einen Blick.

