c't Fotografie: Ideen-Heft 2022 mit kreativen Experimenten und DIY-Anleitungen

Kaffee, Vitamin C und Waschsoda gibt es wohl in jedem Haushalt und daraus können Sie auch einen umweltverträglicheren und günstigen Entwickler (Caffenol) für Ihre analogen Schwarz-Weiß-Filme herstellen. Rezept und Anleitung dazu finden Sie in der c't-Fotografie-Spezialausgabe "Kreative Fotoideen", die ab sofort im heise shop erhältlich ist.

Das Kreativheft gliedert sich in die Themenbereiche "Motivfindung und -gestaltung", "Experimente und Bastelanleitung" sowie "Bildbearbeitung und Präsentation". Die Artikel liefern einfach umsetzbare und praktische Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen.

So erläutern unsere Autoren, wie Sie ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Porträts mit nur einer Lichtquelle gestalten oder mit Hochformat, Querformat und Quadrat gezielt die Wirkung Ihrer Aufnahmen steuern. Sie erläutern außerdem Schritt für Schritt, wie Sie Startrail-Aufnahmen mit einer urbanen Kulisse verbinden, wie Sie Taschen basteln und Koffer so umbauen, dass Sie wieder Ordnung in Ihren Technikpark bringen, und mit welchen einfachen Hilfsmitteln Sie spannende Effekte in Ihren Fotos erzeugen.

Einen Überblick über alle Themen und Artikel im Heft können Sie sich mithilfe unserer Bilderstrecke verschaffen.

Bild 1 von 28 Die Themen in der c't Fotografie "Fotoideen" (28 Bilder) Abstrakte Wasserspiele Nass, kalt, langweilig? Von wegen: Wo Wasser und Licht zueinanderfinden, entstehen spannende Motive

Highlights im Download

Mit dem Heft erhalten Sie außerdem Zugang zu umfangreichem Zusatzmaterial. Als Vollversion liegt die Software DENOISE projects 2 bei, die Ihnen hilft, Ihre Fotos zu entrauschen. Dazu gibt es zwei E-Book-Auszüge zu Beleuchtung und Porträtfotografie sowie ein vollständiges E-Book zum Thema Zoofotografie. Außerdem gehören sechs Videotutorials sowie eine Rabattaktion bei myphotobook zum Heftumfang.

Online bestellen

Das c‘t Fotografie Foto-Ideen-Heft 2022 erhalten Sie für 12,90 Euro im heise shop. Bis einschließlich Montag, den 11. April 2022, können Sie die Ausgabe noch versandkostenfrei bestellen.

(ssi)