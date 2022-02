c’t Fotografie: Keine Angst vor hohen ISO-Werten

Nur mit niedrigen ISO-Werten erreicht man eine sehr hohe Bildqualität, lautet ein gängiges Vorurteil. Deshalb halten Fotografinnen und Fotografen die ISO-Zahl und damit die Sensorempfindlichkeit ihrer Kamera möglichst klein. Dabei bieten aktuelle Fotoapparate mittlerweile schwindelerregend hohe Werte an.

In der aktuellen Ausgabe von c’t Fotografie zeigt sich, was man davon tatsächlich erwarten kann. Wie gut ist die Bildqualität bei fünfstelligen ISO-Zahlen und wo liegen noch immer Grenzen. Dazu schauen wir darauf, wie Rauschen in der digitalen Fotografie entsteht. Und wie sinnvoll das Pixel-Peeping – also die Pixel-genaue Kritik – dabei überhaupt noch ist.

Die aktuelle c’t Fotografie 2/2022 finden Sie ab sofort am Kiosk.

Die weiteren Themen

Bild 1 von 13 Die Themen in der c't Fotografie 2/2022 (13 Bilder) Portfolio Peter Gordon Peter Gordon erkundet mit Leidenschaft die rauen Küsten nordischer Länder. Von seinen Touren bringt er Aufnahmen märchenhaft schöner Meereslandschaften mit.



Endlich ohne Automatik: Die Kameravollautomatik ist bequem und hilfreich, doch bremst sie die kreative Freiheit aus. Wir zeigen Wege auf, wie Sie nach und nach die ganze Kontrolle über Ihre Bilder gewinnen können.

Welches Format löst JPEG ab? Das altbekannte JPEG-Format ist bereits 30 Jahre alt und noch immer der unangefochtene Standard. Nun stehen vielversprechende Konkurrenten in den Startlöchern! Wir untersuchen, was JPEG XR, HEIF, FLIF, WebP und andere leisten, wo sich der Einsatz lohnt und wie gut sie unterstützt werden.

Die neuen 40-Millimeter-Objektive im Test: Weitwinkelig genug für Straßenszenen, aber auch für Porträts geeignet: Mit 40 Millimetern Brennweite will eine wiederentdeckte Objektivklasse Street- und Reportage-Fotografen für sich begeistern. Für Praxisaufnahmen waren wir in der Stadt unterwegs und haben die Optiken außerdem im Labor durchgemessen.

Letzter Schliff für die Bild-Ausgabe: Mit der Raw-Entwicklung sind Ihre Fotos noch nicht optimal für den Druck oder die Bildschirmpräsentation vorbereitet. Bildgröße, Format, Schärfe und eventuell das Farbprofil müssen Sie oft noch anpassen. Maike Jarsetz zeigt alle wichtigen Ausgabevorbereitungen und gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Lightroom und Photoshop.

Inhaltsverzeichnis 2/2022

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c't Fotografie (2/2022) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir über eine übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das ePaper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

(ssi)