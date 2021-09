c't Fotografie-Wettbewerb "Flower Power": Das sind die Gewinner

Blumen und Blüten standen in unserem Fotowettbewerb "Flower-Power" im Mittelpunkt. Die eingereichten Arbeiten zeigen ein breites Spektrum von Stillleben über atmosphärische Wildblumenfotos oder Kreativeffekte.

Besonders begeistert zeigten sich die Fotografinnen und Fotografen von den Mohnblumen in diesem Sommer. Sechs Plätze unter den Top Ten zeigen die rotköpfigen Schönheiten in verschiedenen Varianten. Auf Platz 1 schaffte es Radonart mit einer fast mystisch wirkenden Aufnahme des roten Klatschmohns vor dunklen Wolken. Platz 2 belegt dave-derbis mit seinem Bild "Frühlingsgarten", das Mohnblumen im Kornfeld vor einem warmtonigen Sonnenuntergang zeigt. Auf dem dritten Platz mit dem passenden Titel "Hidden in the Field" leuchten dem Betrachter ebenfalls zwei rote Mohnblumen entgegen, die sich in einem Tunnel aus Ähren zu befinden scheinen.

Auf den weiteren Plätzen des Fotowettbewerbs von c't Fotografie entdeckt man Schachbrettblume, Borretsch und Gerbera. Besonderen Wert legten unsere Fotografen und die bewertenden Galeriemitglieder auf angenehme Lichtstimmungen und spannende Hintergründe – samt funkelndem Bokeh und feiner Unschärfe. Der zehnte Platz zeigt ein Stillleben. Die Blumen scheinen vor einem Leuchtkasten aufgenommen, was die zarten Blüten besonders filigran wirken lässt. Die zehn bestplatzierten Beiträge finden Sie im Überblick noch einmal in der unten stehenden Galerie sowie in der Ausgabe 06/21 der c‘t Fotografie.

(cbr)