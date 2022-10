c't Fotografie-Wettbewerb "Minimalismus": Jetzt mitmachen!

Der neue Fotowettbewerb von c't Fotografie startet. Er steht diesmal unter dem Thema "Minimalismus". Dieser ist Mode, Kunstform und gelegentlich auch Notwendigkeit. Gerade die kalte Jahreszeit bietet sich an, um Minimalismus in der Fotografie zu üben – ein einzelner Stein im Sand, wenige Halme vor dem hellen Himmel oder ein einzelnes Parfait auf einem Teller. Auch reduzierte Farben und Formen können ihn ausdrücken. Minimalismus hat viele Gesichter, aber eines ist ihnen allen gemeinsam – die Reduktion. Wir freuen uns auf viele kreative Beiträge.

Ihre Bilder können Sie vom 29. Oktober 2022 ab 12 Uhr bis zum 21. November 2022, 12 Uhr, über die Galerie von c’t Fotografie online einreichen (ein Foto pro User). Anschließend läuft vom 21. November 2022, 12 Uhr, bis zum 02. Januar 2023, 12 Uhr, die Bewertungsphase, an der alle registrierten User von c’t Fotografie online teilnehmen können. Die zehn bestplatzierten Beiträge werden Sie in der Ausgabe 02/23 finden. Sie haben noch keinen Galerie-Account? Neue User können sich kostenlos anmelden. Mit Beginn des Wettbewerbs geben wir online bekannt, was Sie gewinnen können.

(cbr)