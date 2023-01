c’t Fotografie: Winter mal anders

Statt einem weißen Winterwunderland treffen Fotografen in mitteleuropäischen Landschaften eher auf kahle Bäume und tristes Grau. Wer nun vermutet, dass es sich erst im Frühling wieder lohnt, mit der Kamera loszuziehen, wird staunen, was die kalte Jahreszeit ohne Schneedecke an vielfältigen, farbenfrohen Motiven bietet. Radomir Jakubowski gibt ganz praktische Tipps, wo Fotografen spannende Motive von Landschaft bis Makro finden. Dabei zeigt er Aufnahmeideen bei matschigem Regenwetter, aber auch bei prickelnder Kälte.

Leuchtende Moose ziehen in Landschaftsaufnahmen den Blick auf sich, in einer Makroaufnahme spielen dagegen deren sonst unauffällige, nun aber mit Wassertropfen geschmückte Sporophyten die Hauptrolle. Daneben bieten sich Steinstrukturen, kleine Pflanzen oder Baumrinde als abstrakte Motive an.

Besonders schön sind Aufnahmen mit Raureif. Die kleinen Eisnadeln sind wesentlich häufiger anzutreffen als Schnee. Ob vereiste Bäume oder einzelne Nadeln an farbigen Brombeerblättern, jeder Fotograf findet dabei seine Herausforderung. Die kleinen Kristalle haben es in sich, wenn es um die korrekte Belichtung geht, denn sie täuschen den Belichtungsmesser der Kamera. Wie Sie die Falle umgehen, erfahren Sie im Beitrag „Winter mal anders“ in der aktuellen Ausgabe der c’t Fotografie 01/2023.

Bleibt das Wetter kalt, finden sich bald auch zugefrorene Pfützen oder Tümpel sowie Eiszapfen an bewegten Wasserläufen. Jakubowski zeigt, wie Fotografinnen und Fotografen solche Motive geschickt und dynamisch in Szene setzen. Dabei müssen sie gar nicht weit fahren. Schöne Aufnahmen können auch am Regenauffangbecken des Parkhauses oder einer kleinen Lichtung am Straßenrand entstehen.

Bild 1 von 13 c't Fotografie 01-2023 (13 Bilder) Winter mal anders Der hiesige Winter wirkt oft matschig und grau. Doch besondere Naturmotive locken ins Freie und laden zum Experimentieren ein.

Weitere Themen der Ausgabe

Weitwinkel-Zooms fürs spiegellose Vollformat. Fehlerfrei abbildende Ultraweitwinkelobjektive sind aufwendig konstruiert und entsprechend schwer. Weitwinkel-Zooms machen das Arbeiten mit den extremen Brennweiten immerhin flexibler. Wir haben vier davon im Labor und in der Praxis getestet. Dabei haben wir uns die Objektive für die spiegellosen Vollformatkameras von Canon, Nikon, Sony und der L-Mount-Alliance angeschaut.

Fotos mit KI erstellen. Neue KI-Software optimiert Fotos nicht nur, sondern geht einen Schritt weiter und erzeugt selbst Bilder. Wir zeigen Stärken und Schwächen am Beispiel von DALL·E und erklären, wie Sie Ihre eigenen Kreationen erstellen.

Fotografieren für Wettbewerbe. Einmal auf dem Podest stehen und eine Medaille oder einen wertvollen Preis gewinnen – davon träumt jede Fotografin und jeder Fotograf. Doch warum gewinnt der eine die Auszeichnung und ein anderer nicht? Carsten Schröder erklärt, worauf man bei der Auswahl von Wettbewerb und Aufnahme achten sollte, um Bild-Geschichten zu erzählen, die Jurys überzeugen.

Farbnegative automatisch umwandeln. Wer eine größere Anzahl Negative digitalisieren möchte, sieht sich oft einem gehörigen Zeitaufwand gegenüber. Statt einen Scanner zu nutzen, sind Negative schnell abfotografiert. Die Umwandlung in Positive funktioniert allerdings nicht so einfach. Plug-ins für Adobe-Software helfen, natürliche Farben zu erhalten. Wir stellen drei davon vor: Negative Lab Pro, Grain2Pixel und Negmaster.

Neue Version: Affinity Photo 2. Die Bildbearbeitungssoftware Affinity bekommt eine neue Version. Der Photoshop-Konkurrent passt die Benutzeroberfläche an und bietet einen neuen Raw-Konverter, Montage- und Livemasken sowie eine Live-Gitterverzerrung. Wir haben uns die Neuerungen genauer angesehen.

Inhalt der c't Fotografie Ausgabe 01/2023

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c't Fotografie (01/2023) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir nun über eine übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das ePaper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

Tipp: Wer die c’t Fotografie im Abo bezieht, bekommt auf Wunsch an jedem Samstag unseren Newsletter. Woche für Woche bietet er zusätzliche Geschichten, Anregungen und Informationen rund um die Storys der aktuellen Ausgabe – Anmeldung auf unserer Newsletter-Seite.

(cbr)