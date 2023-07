c't Linux-Praxis: Linux einrichten, erweitern und optimieren

Linux-Freunde schätzen das freie Betriebssystem dafür, dass einem bei der Anpassung des eigenen Systems kaum Grenzen gesetzt sind. Aber was ist nützlich und was ist Spielerei? c't Linux-Praxis zeigt Ihnen, an welchen Schrauben es sich lohnt zu drehen, um mehr aus Ihrer Linux-Distribution und Desktopumgebung herauszuholen.

Viele Linux-Nutzer können oder wollen Windows nicht zurücklassen und entscheiden sich für ein Dual-Boot-System. Den Rechner immer neu zu starten, bloß weil man eine bestimmte Datei braucht, die auf der anderen Seite der Platte liegt, nervt aber im Alltag. Richten Sie mit c't Linux-Praxis eine gemeinsame verschlüsselte Datenpartition ein und bringen Sie Ihr Dual-Boot-System auf das nächste Level. Kein Problem, wenn Sie ein ausgefallenes Display- oder Audio-Setup Ihr Eigen nennen. Wir zeigen, wie Sie den Gnome-Desktop für mehrere oder überbreite Monitore optimieren, Linux zum Tonstudio machen und Ordnung in Ihre Audiogeräte bringen, damit Sie im Meeting nie mehr das falsche Mikrofon erwischen.

Bild 1 von 6 c't Linux-Praxis 2023 (6 Bilder) c't Linux-Praxis ist prall gefüllt mit Anleitungen, um mehr aus Ihrem System zu machen.



Alle Nutzer sollten eine wasserdichte Backupstrategie haben, aber insbesondere die, die Hand an ihr Betriebssystem anlegen. Wir testen eine Reihe von Backup-Programmen mit grafischer Oberfläche, stellen Live-Systeme für die Datenrettung vor und zeigen, wie Sie gelöschte Dateien wieder zurückbringen.

Das Sonderheft c't Linux-Praxis gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 08.08.2023 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft auch im EPUB Format im Apple Store erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch "Linux – Das umfassende Handbuch (17. Auflage)“ vom Rheinwerkverlag (im Wert von 49,90 Euro) für 64,80 € statt 77,79 €. (ndi)