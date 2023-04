c't-Solarstrom-Guide: Das Sonderheft für kleine Photovoltaikanlagen

Mehr als 85.000 Unterschriften hat eine Petition an den Bundestag erreicht, die die Vereinfachung von Verordnungen und Gesetzen rund um Balkonkraftwerke fordert. Der Hype um die kleinen Photovoltaikanlagen für Balkone, Vordächer & Co. scheint ungebrochen und die regulatorische Erweiterung von 600 auf 800 Watt als Freigrenze in Sichtweite.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, gibt es jetzt unser neues Sonderheft c't Solarstrom-Guide. Auf 124 Seiten finden Sie alle wichtigen Grundlagen rund um kleine sowie größere Photovoltaikanlagen. Das Heft verrät Ihnen, wie Sie Photovoltaikmodule und Wechselrichter auswählen und kombinieren, statt ein beliebiges und oft teureres Komplettset zu kaufen.

Damit Sie erfahren, wie viel Ihre Mini-Solaranlage produziert, gehen wir auch auf das Thema Auswertung ein. Praxisanleitungen wie etwa zu OpenDTU – einem Open-Source-Projekt für Hoymiles-Wechselrichter – helfen Ihnen, kostengünstig und ohne Frickelei an die Daten Ihres Wechselrichters zu kommen.

Das Sonderheft c't Solarstrom-Guide gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Bestellen Sie die Print-Ausgabe für 19,90 Euro bis einschließlich 25.04.2023 im heise shop bestellt, zahlen Sie keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 16,90 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 26,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch "Photovoltaik – Grundlagen, Planung, Betrieb“ vom Rheinwerkverlag (im Wert von 39,90 Euro) für 59,80 Euro statt 76,70 Euro.

