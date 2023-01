c't Sonderheft: Alles rund ums Hacking

Hinter dem Hollywood-Klischee eines Hackers steckt mehr, als eine Person im Hoodie, die in einem abgedunkelten Keller wild auf einer Tastatur herumtippt. Hacking gehört zu den Fähigkeiten, die man sich mit Übung und Fleiß selbst beibringen kann. Ein guter Helfer auf diesem Weg ist das neue c't Sonderheft Hacking-Praxis. Auch wenn das Büchlein nicht vermittelt, wie man in ein paar Minuten ins Pentagon einbricht, so lernen Sie in 84 Seiten trotzdem die wichtigsten Grundlagen kennen.

Um Ihnen den bestmöglichen Start in die Welt des Hacking zu ermöglichen, fangen wir im ersten Kapitel ganz vorne an – bei der Erstellung einer sicheren Trainingsumgebung. In dieser speziell vorbereiteten Umgebung hacken Sie präparierte Webserver gefahrlos, ohne dass Ihre Angriffe auf Ihr Heimnetz oder in die freie Welt ausbrechen. Ein kompletter Walkthrough macht Sie mit der typischen Vorgehensweise vertraut; abgerundet wird das Kapitel mit dem Websitescanner ZAP und einem Rechts-Artikel.

Das neue c't Sonderheft führt Sie in die Welt des Hacking ein und vermittelt Grundlagen, die Ihnen den Einstieg besonders leicht machen.



Zu den Fähigkeiten eines Hackers gehört außerdem, Informationen aus öffentlichen Quellen zu sammeln und auszuwerten. Dem widmet sich das gesamte zweite Kapitel: Wir stellen eine Kollektion von OSINT-Werkzeugen vor, die Browsererweiterung Mitaka und ein Beispiel aus der Praxis, in dem ein Pentester erfolgreich ein Unternehmen hackte.

Das letzte Kapitel dreht sich rund um Schadsoftware. Wer weiß, wie sie funktionieren, kann sich vor Viren und Trojaner schützen. Dazu richten Sie eine Umgebung in Virtualbox ein, erlauben Malware sich einzunisten und analysieren anschließend, mit welchen Tricks sie sich am Virenschutz vorbeischleichen und wie sie vorgehen.

Mit dem Kauf vom Sonderheft c't Hacking-Praxis erhalten Sie ohne Aufpreis einen Zugang zu einem kompletten heise-Academy-Videokurs "Angriffsszenarien im Netzwerk" im Wert von 129 Euro. In 7 Kapiteln mit insgesamt 65 Video-Lektionen lerne Sie praxisnah von den Angreifern und erhöhen Ihre Netzwerksicherheit mit den richtigen Verteidigungsstrategien.

Ab sofort erhältlich

Das Sonderheft c't Hacking-Praxis gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 31.01.2023 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch "Hacking & Security (3. Auflage)" vom Rheinwerk Verlag im Wert von 49,90 Euro.

