c't-Sonderheft: Daten schützen 2023

Ob Kinderfotos oder Geschäftsbericht, beides gehört nicht in fremde Hände. Letzteres schreibt die Datenschutzgrundverordnung vor, ersteres der gesunde Menschenverstand. Doch die praktische Umsetzung des Datenschutzes ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem in kleinen Unternehmen mangelt es am Wissen darüber.

Hier setzt das Sonderheft "Daten schützen 2023" der c't-Redaktion an. Zunächst erklären wir, wo etwa die Probleme beim Umgang mit der immer noch allgegenwärtigen E-Mail bestehen – und im nächsten Schritt dann, wie Sie etwa Phishing-Mails erkennen und diese abwehren oder auch gefährliche Mailanhänge prüfen und entschärfen.

Sichere E-Mails, sichere Datenspeicher für's Büro und unterwegs und das sichere Speichern von Daten in der Cloud, das sind einige Schwerpunkte aus dem neuen c't-Sonderheft "Daten schützen".



Weiter geht es mit praktischem Datenschutz: Wenn Sie Ihre Office-Dateien in der Cloud speichern, dann verschlüsseln Sie sie doch! Oder bauen Sie sich eine datenschutzkonforme Datenbank auf, beispielsweise mit Seatable. Zur Abschreckung liefern wir Beispiele, wie schnell Daten ungewollt in der Cloud und auch bei Suchmaschinen landen.

Der dritte Schwerpunkt liegt bei der Verschlüsselung von Datenträgern. Auf dem Büro-PC oder dem dienstlichen Notebook ist das meistens noch recht einfach; unter Windows schaltet man einfach Bitlocker ein, unter macOS Filevault und unter Linux LUKS. Umständlicher ist die Verschlüsselung für mobile Datenträger wie USB-Sticks oder Mobilfestplatten. Wir erklären, wie es möglichst einfach und dennoch sicher funktioniert und stellen zudem einige Mobilspeicher vor, die ihre Daten prinzipiell verschlüsseln. Bei deisen muss man vor der Benutzung eine PIN eingeben oder seinen Fingerabdruck scannen. Ob das auch sicher ist? Wir haben einen Sicherheitspezialisten gebeten, genau das zu prüfen.

Mit dem Kauf vom Sonderheft c't Daten schützen 2023 erhalten Sie ohne Aufpreis einen Zugang zu einem kompletten heise-Academy-Videokurs "Informationssicherheit im Unternehmen" im Wert von 99 Euro. In 13 Kapiteln mit insgesamt 80 Video-Lektionen lerne Sie Strategien und Maßnahmen zum Schutz vor Datenverlust.

