c't Sonderheft Home & Office erklärt alles Wichtige zur Heimarbeit

Die Arbeit im Homeoffice bringt neue Anforderungen in den Alltag. Netzwerkverbindungen in die Firma müssen abgesichert und Telefonate umgeleitet werden. Die Kommunikation mit dem Team darf nicht verstummen. Es gilt Videokonferenzen einzuberufen sowie große Dateien sicher und schnell mit Kollegen auszutauschen.

c't beleuchtet im Sonderheft Home & Office all diese neuen Aufgaben, die Arbeitnehmer, Admins und Chefs vor Herausforderungen stellen. In ausführlichen Tests und Praxisartikeln erfahren Sie, wie sie Dokumente papierlos signieren, Ihre E-Mail bequem und sicher verwalten und die Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen verbessern.

Das Sonderheft c't Home & Office begleitet Sie beim Umzug vom Firmen- ins Heimbüro: Vom mühelosen Einrichten des neuen Arbeitsplatzes bis zur Wahl des richtigen Equipments sowie der datenschutzkonformen Dateiaufbewahrung und des -austauschs.



Detailfragen für die Praxis geklärt

In die Artikel sind Erfahrungen der gesamten Redaktion aus mitlerweile fast einem Jahr Homeoffice eingeflossen. Rechtsartikel erklären, welche Arbeitsmittel Sie bei der nächsten Steuererklärung angeben und am besten abschreiben können. Praktische Tools helfen bei der Zeiterfassung und der späteren Abrechnung – insbesondere wenn Sie an mehreren Projekten parallel arbeiten. Admins erfahren unter anderem, wie Sie Zugänge der Mitarbeiter zum Firmennetzwerk absichern und ihre Voice-Over-IP-Telefonanlage für externe Kollegen konfigurieren.

Wer jeden Tag stundenlang in Videokonferenzen verbringt, freut sich über die Tests bequemer Headsets und Tipps, wie er den Ton verbessern kann und welche Konferenz-Software Sprachaufnahmen am besten überträgt. Wem die Bildqualität der eingebauten Webcam seines Notebooks nicht genügt, findet im Vergleichstest günstige wie auch edle Alternativen. Oder er bindet die Kamera seines Smartphones ein – c't Home & Office erklärt, wie das geht.

E-Mails und Dateiaustausch im Griff

Nach wie vor sind E-Mails im Firmenumfeld das wichtigste Kommunikationsmittel. Um jedoch große Dateien mit anderen zu Teilen oder seine Mails vor fremden Blicken zu schützen, gibt es inzwischen eine Reihe von Zusatzdiensten und Funktionen, die wir im Detail erklären. Übersichtliche Checklisten helfen Ihnen und Ihrer Firmen-IT, damit Sie bei der sicheren Anbindung ihres Heim-PCs nichts übersehen.

(hag)