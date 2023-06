c’t Sonderheft Kubernetes: Leitfaden für Umsteiger von Docker und Podman

Mit dem Texteditor einige Zeilen YAML auf der lokalen Maschine abändern, git push und man schaut Argo CD, dem deklarativen GitOps-Tool für Kubernetes, über die Schulter, wie es die Änderung in einem verknüpften GitHub-Repository bemerkt und vollautomatisch drei neue Pods mit nginx-Containern ausrollt. Während man gespannt das Deployment verfolgt, kann man schon mal darüber staunen, wie beeindruckend sich die Containerlandschaft gewandelt und professionalisiert hat, seitdem man vor einigen Jahren die ersten Containerexperimente mit ellenlangen docker run -Befehlen unternommen hat.

Learning by doing

Das c't Sonderheft Kubernetes, zeichnet diese Entwicklung nach und bietet von der Vermittlung von Container-Grundwissen mit Docker und Podman, über Konzepte wie Volumes und Umgebungsvariablen, bis zu Tutorials für fortgeschrittene GitOps-Werkzeuge eine enorme Spannbreite. Herzstück des Heftes ist eine Artikelserie, die erklärt, wie Sie einen ausgewachsenen Kubernetes-Cluster, inklusive Ingress-Routen und persitentem Speicher, in Handarbeit bauen und konfigurieren. So lernen Sie am besten die komplexen Konzepte rund um den Container-Orchestrator kennen. Der Umstieg von Podman und Docker auf Kubernetes lohnt sich, die Nachfrage nach Kubernetes-Administratoren und Entwicklern auf dem Arbeitsmarkt ist und bleibt groß.

Das Sonderheft enthält Tipps für fortgeschrittene Podman- und Docker-Anwender, eine Einführung in Kubernetes und Konzepte für Profis.

