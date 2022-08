c't Sonderheft: Schnell und einfach mit Python loslegen

Programmiersprachen sind mächtige Helfer, egal, ob Sie damit kleine Probleme lösen wollen, Experimente durchführen oder beruflich Software schreiben. Python sticht mit guter Lesbarkeit, kompakten Code und mächtigen Bibliotheken hervor. Dadurch ist die Sprache zu einem beliebten Kandidaten geworden, um Neulingen das Programmieren beizubringen.

Mit dem neuen Sonderheft c't Python machen wir Ihnen den Einstieg in die Welt des Programmierens so einfach wie möglich. Das fängt bei Grundlagen an, wie Sie Python installieren oder die geeignete Entwicklungsumgebung finden. Keine Sorge, erfahrene StackOverflow-Nutzer kommen auch auf Ihre Kosten: Im Verlauf des Heftes stellen wir Ihnen mehrere Anwendungsgebiete von Python anhand von Programmierbeispielen vor.

Außerdem im Heft enthalten, ist der Zugang zu einem kompletten Programmierkurs der heise Academy: In 11 Kapiteln mit insgesamt 73 Video- Lektionen erlernen Sie an praktischen Beispielen die grundlegende Programmierung in Python:

Programmieren...

Einige Programmierbeispiele im Magazin sind leicht, andere dagegen erfordern ein wenig Einarbeitung. Die Kürze von Python-Programmen sehen Sie gleich im ersten Artikel, wo Sie die Verschlüsselung RSA in wenigen Zeilen programmieren. Mit PyScript haben wir Wordle als Web-Anwendung nachprogrammiert, nur mit dem Twist, dass es mit Python läuft und wir Nerd-Begriffe suchen. Algorithmus-Liebhaber lernen außerdem, wie man den Bresenham-Algorithmus in 3D implementiert.

Bild 1 von 6 Bilderstrecke Sonderheft c't Python (6 Bilder) Das Sonderheft c't Python bringt Ihnen alle relevanten Grundlagen bei, damit Sie einen guten Start mit Python haben.



Webentwicklung? Kein Problem, mit dem Framework Django erstellen Sie schnell und einfach Web-Anwendungen. Und mit der Sprach-KI GPT-3 geht Ihnen nie die Puste aus, auf Knopfdruck schreibt die KI Ihre Texte weiter. Tabnine und GitHub-Copilot ergänzen logisch Ihren Code. Der Raspi darf natürlich auch nicht fehlen: Python ist schon lange fester Bestandteil des Himbeer-Computers. Im Heft erklären wir, wie Sie den I2C-Bus ansteuern und Code auf den Pico importieren.

... leicht gemacht!

c't Python gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 31.08.2022 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch „Einstieg in Python (7. Auflage)“ vom Rheinwerk Verlag für 39,80 Euro (24% Rabatt).

(wid)