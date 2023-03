c’t-Webinar: IT-Security für jedermann

Ohne ein Mindestmaß an Sicherheitsvorkehrungen sind die eigenen Daten auf privaten Endgeräten ungeschützt. Sensible Fotos, das Adressbuch, Passwörter oder gar Bankzugangsdaten könnten gestohlen und meistbietend verschachert werden – und früher oder später wird jeder PC und jedes Smartphone Ziel einer Attacke. Wer dann unachtsam gewesen ist, der kann sich viel Ärger einhandeln. Dabei ist es gar nicht so schwierig, die Grundlagen der IT-Security zu verstehen und die eigene Sicherheit mit wenigen Vorkehrungen erheblich zu verbessern.

Im c’t-Webinar "IT-Security für Alle" vermittelt Technikjournalist Keywan Tonekaboni an zwei Nachmittagen die Grundlagen der Sicherheit im Netz – allgemeinverständlich und ohne Security-Kauderwelsch. Bei Unklarheiten können die Teilnehmer direkt Fragen stellen.

Einfache praktische Tipps

Tonekaboni gibt Tipps, wie man PC, Smartphone und WLAN-Router besser absichert und sicherer surft. Er zeigt, wie man Backups anlegt und vor Verschlüsselungstrojanern schützt. Er erklärt auch, wie Passwort-Manager und Zwei-Faktor-Authentifizierung helfen, den Zugang zu Geräten und Konten zu schützen. Teilnehmer lernen, wie VPN-Tunnel funktionieren und wozu sie gut sind. Ein weiteres Thema sind WhatsApp und andere Messenger und was es bei ihnen zu beachten gibt. Alle praktischen Tipps zu Datensicherheit und Datenschutz im digitalen Raum kann man einfach im Alltag umsetzen.

Das c’t-Webinar wendet sich an Personen, die sich bisher noch nicht sehr mit der eigenen IT-Sicherheit beschäftigt haben oder die ihr Wissen auffrischen möchten. Es besteht aus zwei Teilen, die am 9. und 11. Mai, jeweils von 17 bis 18:30 Uhr stattfinden. Diese Live-Events werden live gestreamt, für die Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Wer bis 11. April bucht, bekommt einen Frühbucherrabatt und das Webinar damit für 35,00 Euro. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum c’t-Webinar von heise events.

(agr)