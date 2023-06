Egal, wie sparsam man ist, ganz ohne Strom geht es nicht. Warum also nicht versuchen, die selbstverbrauchte Energie kostengünstig selbst zu erzeugen? Seit geraumer Zeit rücken Photovoltaikanlagen in den Blickpunkt und das aus gutem Grund: Es lohnt sich so gut wie immer, eine solche Anlage zu installieren, selbst auf teilbeschatteten Dächern. Wer mit dem Thema Solarstrom bisher nicht viel zu tun hatte, verliert vor lauter Fachbegriffen und aufkommenden Fragen schnell den Überblick. Dabei ist es gar nicht so schwierig, wenn man die Grundlagen verinnerlicht hat.

Im c't-Webinar "Photovoltaik für Einsteiger" vermittelt c't-Redakteur Georg Schnurer in zwei Stunden allgemeinverständlich Basiswissen rund ums Thema eigene Photovoltaikanlage und das produktunabhängig. Anschließend gibt es eine 45-minütige Q&A-Session, in der alle Fragen Platz finden.

Viele nützliche Tipps

Schnurer erläutert, welche verschiedenen Varianten es bei PV-Modulen gibt, wo die Unterschiede zwischen Mikro- und Hybrid-Wechselrichtern liegen und welche Module und Wechselrichter sich für welches Einsatzszenario eignen. Am Ende des Webinars wissen die Teilnehmer, wie sie die richtige Speichergröße für ihr Projekt ermitteln und ob sich die Anschaffung eines Speichers überhaupt lohnt. Auch das Thema Wirtschaftlichkeit bleibt nicht außen vor. Auf die sich dynamisch ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen für kleine und größere privat betriebene PV-Anlagen geht der Referent ebenfalls ein. Die Beratung durch einen Energieberater ersetzt das Webinar jedoch nicht!

Das c’t-Webinar wendet sich an Personen, die sich bisher noch nicht mit einer eigenen Photovoltaikanlage beschäftigt haben. Der Crashkurs findet am 27. Juni von 16 bis 18:00 Uhr statt. Für die Teilnahme am Livestream genügt ein aktueller Browser. Das Ticket kostet 45 Euro. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum c’t-Webinar von heise Academy.

