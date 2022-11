c’t-Webinar-Reihe für Mediziner: Datenschutz in Arztpraxen

Der Schutz sensibler Patientendaten ist in Arztpraxen oberstes Gebot. Gleichzeitig sollten Daten so organisiert sein, dass sich sinnvolle Arbeitsabläufe für Mitarbeiter ergeben. Ein 3-teiliges Webinar für Ärzte, Mitarbeiter in der Praxis und IT-Dienstleister klärt die wichtigen Fragen dazu: Wofür haften Praxisbetreiber, was ist gesetzlich erlaubt und was ist technisch empfehlenswert? Rechtsanwalt und Mediator Dr. Arnd-Christian Kulow gibt konkrete, alltagstaugliche Tipps.

Die Webinare am 16., 23. und 30. November 2022 finden jeweils von 14 bis 16 Uhr online statt. Der Referent ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Auditor für Datenschutz, außerdem auch zertifizierter Java-Programmierer. Er gibt seit Jahren Schulungen für Ärzte zum Thema Datenschutz und Datensicherheit und wird das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln kompetent beleuchten.

Drei Webinare à zwei Stunden

Am 16. November geht es um alle datenschutzrechtlichen Aspekte, die für den Praxisalltag relevant sind. Darunter fallen Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie spezielle neue Anforderungen nach dem Patientendatenschutzgesetz (PDSG). In diesem Webinar wird auch geklärt, wer eigentlich die Verantwortung für erforderliche Konnektoren der Telematikinfrastruktur trägt.

Am 23. November steht die übliche Praxis-IT von der Praxisverwaltungssoftware bis zu Telematikkomponenten im Mittelpunkt: Es geht um die elektronische Gesundheitskarte, Heilberufsausweise und digitale Gesundheitsanwendungen sowie die Speicherung von Patientendaten in der Cloud.

Das dritte Webinar am 30. November widmet sich der Daten- und IT-Hygiene. Sie erfahren, wie Sie mit der richtigen Organisation Haftungsfälle vermeiden. Teilnehmer erhalten praktische Tipps, um Risiken in der eigenen Praxis frühzeitig zu erkennen und IT-Sicherheit und Datenschutz pragmatisch sicherzustellen. Erklärt wird auch, wie man im Zweifelsfall beweisen kann, alles richtig gemacht zu haben.

Damit keine Frage offen bleibt besteht in allen drei Webinar-Teilen die Möglichkeit, konkrete Nachfragen an den Dozenten zu stellen. Die Kosten der gesamten Reihe betragen 250 Euro. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der Website zur Webinar-Reihe. (dwi)