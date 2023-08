In Deutschland und angrenzenden Ländern dominieren noch immer Gas- und Ölheizungen. Diese fossilen Energieträger befördern durch ihren CO2-Ausstoß den Klimawandel und reißen nicht zuletzt immer größere Löcher in den Geldbeutel. Als kluge Alternative bieten sich Wärmepumpen an. Doch obwohl sie sparsam arbeiten und große Teile der benötigten Energie aus der Umwelt ziehen, gibt es einige Vorbehalte gegenüber dieser Technik, beispielsweise, dass sie sich nur für Neubauten eigneten oder exorbitant teuer seien. Das Webinar räumt auf mit diesen Vorurteilen und zeigt, dass es sich lohnt, sich tiefergehend mit der Materie zu beschäftigen.

Im c't-Webinar "Wärmepumpentechnik für Einsteiger" vermittelt c't-Redakteur Georg Schnurer in rund zwei Stunden allgemeinverständlich Basiswissen rund ums Thema Wärmepumpe und das hersteller- beziehungsweise produktunabhängig. Anschließend gibt es eine etwa 45-minütige Q&A-Session, in der alle Fragen Platz finden.

Schnurer ordnet nicht nur gängige Vorbehalte korrekt ein beziehungsweise entkräftet sie, er geht auch auf potenzielle Grenzen der Wärmepumpentechnik ein. Zudem erläutert er, was der oft zitierte Begriff der Effizienz in diesem Zusammenhang bedeutet. Zusätzlich zu den laufenden Kosten bleibt die Frage spannend, mit wie viel Geld eigentlich schon der Einbau zu Buche schlägt. Hier gibt der Referent eine grobe Orientierung, damit Interessierte vorab wissen, was auf sie zukommt und Angebote besser einschätzen können. Für alle, die bereits eine Photovoltaikanlage besitzen oder sich mit dem Gedanken an eine solche tragen, lohnt der Blick auf eine Wärmepumpe besonders – die beiden gehen eine wunderbare Partnerschaft ein. Eine Beratung durch einen Energieberater ersetzt der Besuch des Webinars nicht, da die Entscheidung stets im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des jeweiligen Objekts getroffen werden sollte.

Das c’t-Webinar wendet sich an Personen, die das Thema Wärmepumpe zwar auf dem Schirm haben, bisher jedoch noch nicht über weitergehende Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen. Der Crashkurs findet am 18. Oktober von 17:00 bis 20:00 Uhr statt. Wer schnell ist, und sich jetzt bereits sein Ticket sichert, zahlt nur 39,90 Euro. Für die Teilnahme am Livestream genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum c’t-Webinar von heise Academy.

