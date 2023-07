c't-Webinar zu ChatGPT, Midjourney & Co. am 19. September 2023: Jetzt anmelden!

Am 19. September 2023 richtet c't von 10.00 bis 13.00 Uhr erneut ein Webinar zum praxisnahen Einsatz von generativen KI-Werkzeugen aus. Es handelt sich um eine aktualisierte und erweiterte Version der vier Webinare, die im Frühjahr stattfanden und die schnell ausverkauft waren. Neben ChatGPT und anderen generativen Textwerkzeugen wird es um Midjourney und andere KI- Bildgeneratoren sowie den Einfluss von generativer KI auf Arbeit und Wirtschaft generell gehen.

Mehr als 100 Millionen Menschen nutzen bereits den KI-Sprachbot ChatGPT. Und mit Bildgeneratoren wie Midjourney erzeugt jedermann auf Zuruf beeindruckende Grafiken und Bilder, die sich von realen Fotos nicht mehr unterscheiden lassen. Kritiker warnen jedoch vor den Fehlern des Chatbots und anderer Sprachmodelle und vor Datenschutz- und anderen Problemen beim Einsatz generativer KI-Anwendungen generell.

Aber was bedeutet die Welle dieser neuen KI-Dienste ganz konkret für Sie? Das c't-Webinar hilft Ihnen, die Technik zu verstehen und ihren Einfluss auf Ihre Arbeit, Ihre Branche und Ihr Unternehmen einzuschätzen.

Funktionsweise, Ökosystem, Alternativen und rechtliche Implikationen

Die c't-Redakteure Jo Bager und Hartmut Gieselmann geben mit vielen praktischen Beispielen eine ausführliche Einführung in die Funktionsweise von ChatGPT und anderen Text-KIs sowie in ihre Fähigkeiten und Grenzen: Wie bindet man sie als Copiloten in die tägliche Arbeit ein? Wie trainieren Unternehmen eine individuelle Sprachanwendung mit eigenen Texten? Wie sieht es mit der Faktentreue aus, wie lassen sich die Angaben von ChatGPT & Co. überprüfen und verbessern?

Die Redakteure geben Tipps, wie Lehrkräfte die Sprachmodelle in den Unterricht einbauen und quelloffene Alternativen zu ChatGPT lokal auf dem Rechner laufen lassen können. Sie stellen außerdem KI-Tools vor, die Texte verbessern und bei der wissenschaftlichen Recherche helfen.

Aber es soll nicht nur um Sprachbots gehen, sondern auch um Bildgeneratoren und andere generative KI-Dienste. Joerg Heidrich, Justiziar von Heise Medien, zeigt, welch beeindruckenden Bilder sich mit Midjourney erzeugen lassen. Er erklärt, welche Probleme mit dem Einsatz generativer KI verbunden sind, etwa beim Urheberrecht oder beim Datenschutz.

Firmen müssen sich auf den Einsatz von KI vorbereiten und Richtlinien für den Umgang mit KI und ihre Mitarbeiter festlegen. Last but not least wird KI auch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt bewirken. Heidrich gibt eine erste Prognose ab, welche Berufsfelder besonders durch KI betroffen sind.

In dem dreistündigen Webinar werden die Referenten viele praktische Beispiele und Anwendungen zeigen. Zugleich gibt es Freiraum für Ihre Fragen.

Aktuell und bequem vom Schreibtisch aus

Für die Teilnahme am Livestream genügt ein aktueller Browser. Wer schnell ist, sichert sich das Webinar zum Frühbucherpreis von 39,90 Euro (alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.). Die Aufzeichnung des Webinars und andere bereitgestellte Materialien lassen sich auch im Nachgang abrufen.

(jo)