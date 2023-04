c't-Webinar zu rechtlichen Aspekten beim Einsatz von KI-Generatoren am 24. Mai

Texte, Code oder Bilder: KI-Generatoren kommen zunehmend mehr im beruflichen Alltag an. Doch mit der professionellen Nutzung steigt zugleich der Wunsch nach Rechtssicherheit bei der Anwendung der neuen Technologie. Für Klarheit bei datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Fragen beim Thema soll nun das kompakte praxisnahe c't-Webinar "ChatGPT, Midjourney & Co.: rechtliche Aspekte beim Einsatz von KI-Generatoren im beruflichen Umfeld" am 24. Mai 2023 sorgen.

Urheberrecht und Datenschutz

Über rund zwei Stunden hinweg erklären die Heise-Justiziare Joerg Heidrich und Michael Koch die bestehende Rechtslage und ihre Auswirkungen auf den beruflichen Alltag. Das gilt insbesondere für den Bereich Urheberrecht. Es geht um die Beantwortung folgender Fragen:

Sind KI-Bilder und Texte urheberrechtlich geschützt und wer darf sie verwenden?

Müssen diese Inhalte gekennzeichnet werden?

Wer ist eigentlich der Autor?

Gibt es eine Möglichkeit, die eigenen Inhalte vor der Indexierung für KI zu schützen?

Auch auf datenschutzrechtliche Fragen wird im Webinar eingegangen:

Welche Daten darf man eingeben?

Welchen Einfluss hat die Entscheidung der italienischen Behörden zu ChatGPT?

Wann sind Geschäftsgeheimnisse in Gefahr?

Wie sieht es mit der Haftung für Ergebnisse der KI aus?

Das Webinar richtet sich an Nutzer der neuen Technologien in Unternehmen, juristische Berater und Selbstständige aus allen Bereichen.

Vom Frühbucherrabatt profitieren

Natürlich bleibt auch Raum für Fragen und Diskussionen. Diese erfolgen über einen in die Konferenzplattform integrierten Chat. Die Aufzeichnung und sämtliche Materialien des Webinars sind auch im Nachgang verfügbar.

Wer bis zum 3. Mai das Webinar bucht, der oder die kann vom Frühbucherrabatt profitieren. Das Ticket kostet so lange 99 Euro, danach dann 129 Euro (alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer).

(ane)