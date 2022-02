c’t-Workshop: Einführung in den DHCP-Server Kea

Manche Software scheint es schon immer gegeben zu haben. dhcpd , der quelloffene DHCP-Server des Internet Systems Consortiums (ISC), ist so ein Urgestein. Allerdings ist der ISC-DHCP in vielerlei Hinsicht in die Jahre gekommen. Der moderne Nachfolger heißt Kea, wird ebenfalls vom ISC entwickelt und ist kürzlich in Version 2.0.1 erschienen.

Kea soll den Vorgänger ersetzen; das ISC empfiehlt, bei Neueinrichtungen gleich Kea zu benutzen. Auch wer aktuell auf ISC-DHCP setzt, sollte über eine Migration nachdenken, denn Kea bietet diverse Vorteile: Unter anderem ist der Server modular aufgebaut und kann mit sogenannten Hook-Modulen erweitert werden. Kea übernimmt Konfigurationsänderungen ohne Neustart und kann die von ihm genutzten Daten auf Wunsch in einer externen "Backend"-Datenbank verwalten.

Die Neueinrichtung von oder Migration auf eine neue Art von Server ist allerdings kein ganz leichtes Unterfangen und wer Keas Vorteile voll ausnutzen will, sollte sich unter anderem gut mit DHCPv6 auskennen. Hilfe bietet der c’t-Workshop "Einführung in den Kea DHCP Server", der alles wissenswerte zu Kea erklärt und in dem Teilnehmer außerdem lernen Kea zu installieren, passend zu konfigurieren und den Server zu warten. Neben einer kleinen Auffrischung zu DHCPv4 erklärt der Workshop zusätzlich das DHCPv6-Protokoll, damit man bestmöglich von Keas Fähigkeiten profitiert.

Die Online-Veranstaltung richtet sich an Linux- beziehungsweise Unix-Systemadministratoren, die einen neuen DHCP-Server mit Kea aufsetzen oder einen bestehenden ISC-DHCP-Server durch Kea ersetzen wollen. Grundkenntnisse von DHCPv4 und der Linux/Unix-Kommandozeile werden vorausgesetzt.

Der Workshop findet am 2. März 2022 von 9 bis 17 Uhr online statt und kostet 879,00 Euro. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum Workshop von heise events. (syt)