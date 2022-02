c’t-Workshop: Einführung in den DHCP-Server Kea

Der neue DHCP-Servers des Internet Systems Consortiums (ISC) heißt Kea. Der aktuell in Version 2.0.1 verfügbare Server soll seinen Vorgänger ISC-DHCP ersetzen und wartet mit diversen Vorteile auf: Auf Wunsch dienen die Datenbanken PostgreSQL oder MySQL als Backend; Adressvergaben und auch die Dienstkonfguration selbst können darin gespeichert werden. Kea integriert sich dadurch sehr gut in bestehende Systeme. Außerdem kann der Server per REST-API an andere Dienste (etwa Inventarsysteme) angebunden werden und bringt eine solide DHCP Cluster-Funktion mit gutem Monitoring mit. Nicht zuletzt übernimmt Kea Konfigurationsänderungen ohne Neustart, was unangenehme Downtimes erspart.

Inklusive DHCPv6-Einführung

Der c’t-Workshop "Einführung in den Kea DHCP Server" hilft dabei, diese und weitere Vorteile voll auszunutzen. Der Workshop wurde in Zusammenarbeit mit ISC und dem Kea-Entwicklungsteam konzipiert und bietet außerdem eine Einführung in DHCPv6 und die Unterschiede zu DHCPv4 – denn Kea wurde von Anfang an als modulare Software auch mit Blick auf DHCPv6 entwickelt. So profitieren Sie optimal von Keas Fähigkeiten, egal ob Sie IPv4-Netze, IPv6-Netze oder beides nutzen.

Im Workshop lernen Linux- beziehungsweise Unix-Systemadministratoren in praktischen Übungen Kea zu installieren, passend zu konfigurieren und den Server zu warten. Vorausgesetzt werden lediglich Grundkenntnisse von DHCPv4 und der Linux/Unix-Kommandozeile.

Die Veranstaltung findet am 2. März 2022 von 9 bis 17 Uhr online statt und kostet 879,00 Euro. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen zum Workshop sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der zugehörigen Seite von heise events. (syt)