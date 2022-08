c’t-Workshop: Endlich WordPress lernen

Wordpress dominiert den Markt für Content-Management-Systeme: Hinter fast jeder zweiten Webseite weltweit steckt die einstige Blogging-Software. Sie wird zwar immer noch von zahllosen persönlichen Blogs genutzt, ist aber längst nicht mehr auf diese Nische beschränkt. Wordpress bedient alle möglichen Bedürfnisse, von minimalistischen Web-Visitenkarten über respektable Firmenhomepages zu großen News-Seiten.

So schön die weite Verbreitung ist – mit ihr wuchs auch die Komplexität des Systems. Das kann durchaus überfordern, wenn man erstmals eine neue Website mit WordPress aufsetzen oder eine bestehende Webseite übernehmen soll. Zwar gibt es zahlreiche Tutorials, Hilfestellungen und Tipps für Administratoren und Anwender im Internet, aber das macht die Sache nicht unbedingt einfacher: WordPress wird laufend weiterentwickelt und daher ist nicht jede Quelle aktuell und zur genutzten Version von WordPress passend. Außerdem war so manche angebliche "best practice" einfach nie gut und schon gar nicht "best". Für Neu- und Quereinsteiger ist es mitunter schwierig, zu finden, was sie suchen, nichts zu übersehen, was wichtig ist, und zu erkennen, was veraltet oder schlicht falsch ist.

Praxisorientierter Workshop

Der c’t-Workshop "WordPress für Einsteiger" bietet eine grundlegende und fundierte Einarbeitung in die aktuelle Version des CMS durch eine ausgewiesene Expertin und richtet sich an alle, die sich erstmals eingehender mit dem System beschäftigen wollen oder müssen. Egal, ob Sie die Verantwortung für eine existierende WordPress-Seite übernehmen, eine bestehende Website auf WordPress migrieren wollen oder eine komplett neue Seite mit dem CMS aufsetzen möchten: Im Workshop können Sie unter kompetenter Anleitung selbst praktische Erfahrungen mit dem System sammeln.

In mehreren Abschnitten behandelt die praxisorientierte Online-Veranstaltung alles von der Konfiguration des Systems, über die alltägliche und weniger alltägliche Arbeit mit und an dem CMS bis zur Erweiterung von WordPress mit Plug-Ins und worauf man dabei achten muss. Jeden Abschnitt vollziehen die Teilnehmer direkt im Workshop an Testsystemen nach und untermauern so das Gelernte. Bei Problemen steht Hilfe direkt zur Verfügung.

Noch zwei Termine in diesem Jahr

Wegen der großen Nachfrage bieten wir den Workshop mehrfach an, die nächsten Termine in diesem Jahr sind am 6. September und am 15. November. Der Teilnahmepreis beträgt 549 Euro. Die Veranstaltung findet online statt und dauert von 9 bis 17 Uhr; zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum Workshop von heise events. (agr)