c’t-Workshop: Internetausfälle kompensieren

Das Internet ist weg! Was zu Hause zumindest viel Frustrationstoleranz erfordert, wird in der Firma schnell sehr teuer: Auch in Unternehmen mit IT-fernen Produkten steht der Betrieb schnell, wenn E-Mails, Ticketsystem und sogar die Telefone ausfallen.

Eine Backup-Verbindung hilft, aber nur wenn man vorher gut geplant hat: Soll die Verbindung über einen zweiten Router laufen oder will man sich nur vor externen Schäden schützen? Soll die Zweitverbindung nur im Notfall einspringen oder immer bestehen und zur verfügbaren Bandbreite beitragen? Dürfen beide Verbindungen zum gleichen Internetanbieter gehören?

Wenn der Fall der Fälle dann tatsächlich eintritt zeigt sich, ob die VPN-Clients und VoIP-Telefone der Homeoffice-Mitarbeiter und die Kontaktversuche von Kunden das Büro automatisch über die sekundäre Verbindung erreichen. Wer sich die Konfiguration nicht gut überlegt, dem geht es vielleicht wie vor kurzem Facebook: Alle Systeme im Prinzip einsatzbereit, aber leider nicht zu erreichen.

Für den Ernstfall gewappnet

Der c’t-Online-Workshop "Internetausfälle kompensieren: Multi-Access-Netze für KMU" hilft, damit es soweit nicht kommt und im Notfall alles reibungslos umschaltet. Der Workshop richtet sich an Administratoren, die für das eigene Unternehmen oder für Kunden die Internetanbindung verwalten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfahren, welche Redundanzverfahren es gibt, wovor die verschiedenen Varianten jeweils schützen können und wie man sie passend konfiguriert.

Neben der Theorie zu den verschiedenen Access-Technologien und Anbindungsvarianten vermittelt der Workshop viel praktisches Wissen. Teilnehmer können anschließend nicht nur einschätzen, was im eigenen Fall die beste Lösung ist, sondern wissen auch, welche Probleme dabei auftreten können und wie man mit ihnen umgeht.

Der Workshop, bei dem jederzeit die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen, findet am 23. November von 9 bis 17 Uhr online statt; zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum Workshop von heise events. (syt)