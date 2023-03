c’t-Workshop: Kea-DHCP richtig einrichten und konfigurieren

Der aktuelle DHCP-Server des Internet Systems Consortium (ISC) heißt Kea. Der Open-Source-Server ersetzt den bisherigen DHCP-Server des ISC. Anders als der Vorgänger bietet Kea-DHCP eine saubere und schnelle Implementierung der Protokolle DHCPv4 und DHCPv6. Der modular aufgebaute Server lässt sich mit sogenannten Hook-Modulen erweitern. Kea übernimmt Konfigurationsänderungen ohne Neustart und kann die von ihm genutzten Daten auf Wunsch in einer externen "Backend"-Datenbank verwalten.

Das ISC rät, bei Neueinrichtungen Kea einzusetzen. Wer noch ISC-DHCP nutzt, sollte über die Migration zu Kea nachdenken. Neueinrichtung oder Migration sind allerdings kein ganz leichtes Unterfangen. Um Keas Vorteile voll auszunutzen, sollte man sich etwa mit DHCPv6 gut auskennen.

Der c’t-Workshop "Einführung in den Kea DHCP Server" vermittelt alles für die Einrichtung notwendige. Er bietet eine vollständige Einführung in die neue Kea-DHCP-Software auf Unix- und Linux-Systemen. Die Teilnehmer lernen, Kea zu installieren, passend zu konfigurieren und umfassend zu warten. Auch die Grundlagen kommen nicht zu kurz: Neben einer Auffrischung zu DHCPv4 kommt in dem Workshop insbesondere das DHCPv6-Protokoll ausführlich zur Sprache, sodass die Teilnehmer anschließend bestmöglich von Keas Fähigkeiten profitieren können.

Mit Kea-Entwicklern konzipiert

Der Workshop wurde in Zusammenarbeit mit ISC und dem Kea-Entwicklungsteam konzipiert. Er richtet sich an Linux/Unix-Systemadministratoren, die einen bestehenden ISC-DHCP Server durch Kea-DHCP ablösen wollen oder die Neuinstallation eines DHCP-Servers planen. Die Teilnehmer sollten Grundlagen der Unix/Linux-Kommandozeile beherrschen und mit einem Unix/Linux-Editor auf der Textkonsole vertraut sein. Sie sollten außerdem Grundkenntnisse des DHCPv4-Protokolls sowie grundlegende Netzwerkkenntnisse (Unix/Linux TCP/IP) mitbringen.

Der Online-Workshop wird per Zoom und mittels eines DSGVO-konformen On-Premise-Connectors durchgeführt. Teilnehmer benötigen lediglich ein Mikrofon oder Headset sowie einen aktuellen Browser. Die Veranstaltung findet am 29. März 2023 von 9 bis 17 Uhr statt, die Teilnahme kostet 879 Euro. Alle Informationen zum Ablauf sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Seite zum Workshop.

(dwi)