Quantencomputer können gängige Verschlüsselungsverfahren brechen. Noch sind die Systeme dafür nicht leistungsstark genug, aber die Entwicklung der Maschinen schreitet rasch voran und Daten müssen in der Regel für Jahre oder sogar Jahrzehnte sicher verschlüsselt sein. Es gilt also schon jetzt Daten gegen Angriffe mit zukünftigen Computern zu schützen – wer abwartet, ist vielleicht zu spät dran.

Zum Glück gibt es bereits Quantencomputer-resistente Verfahren, sogenannte Post-Quanten-Kryptographie (post-quantum cryptography, PQC). PQC-Verfahren werden nicht nur fleißig beforscht, sondern taugen durchaus bereits zum praktischen Einsatz: Das OpenSSH-Team implementiert seit Jahren Quantencomputer-resistente Verschlüsselungsmethoden, seit Version 9.0 kommt ein PQC-Verfahren standardmäßig zum Einsatz. Das Weiße Haus plant, die gesamte US-Wirtschaft auf solche Verfahren umzustellen.

Zeit für ein Verschlüsselungsupdate

Die Zeit ist also reif, auch in eigener Software die Verschlüsselungssysteme zu hinterfragen. Im c’t-Workshop "Post-Quanten-Kryptographie" bekommen Teilnehmer zum einen den dafür nötigen theoretischen Einblick: Es gibt verschiedene PQC-Verfahren, die sich in ihren Fähigkeiten und den nötigen Rahmenbedingungen unterscheiden. Außerdem liefert der Workshop konkrete Tipps und Hilfestellungen für die Praxis: Worauf muss man bei der Wahl eines Verfahrens achten? Welche Anpassungen sind eventuell am umgebenden Softwareprodukt nötig? Auf welche Probleme stießen Projekte, die bereits PQC-Verfahren einsetzen?

Zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung benötigen Sie lediglich einen aktuellen Webbrowser sowie Grundkenntnisse in Kryptografie und einer beliebigen Programmiersprache. Der Workshop kostet 879 Euro und findet am 21. und 22. Juni 2022, jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Weitere Informationen sowie Details zur Anmeldung finden Sie auf der zugehörigen Seite von heise events. (syt)