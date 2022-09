c’t-Workshop für Admins: Einführung in GitLab

Die Software-Entwicklungsplattform GitLab bietet zahlreiche Features für den gesamten Entwicklungsprozess und ist damit durchaus eine Alternative zum großen Konkurrenten GitHub. In einigen Aspekten überbietet GitLab die Konkurrenz sogar, so manche Funktion sucht man auf anderen Plattformen vergebens.

Einer der zentralen Vorteile: Die Plattform setzt auf Open Source und steht auch selbst in einer Open-Source-Version zur Verfügung. Wer mag, kann das System daher kostenfrei selbst hosten – interessant für alle, die ihren Code nicht der Cloudumgebung eines Drittanbieters anvertrauen wollen.

Im c’t-Workshop "Einführung in GitLab" lernen Administratoren in praktischen Übungen alles, was man für den Betrieb einer eigenen GitLab-Instanz wissen muss; von der Installation über die grundsätzliche Konfiguration zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Außerdem können Sie Erfahrung mit dem regulären Betrieb der Instanz sammeln und das Ausrollen von Updates üben. Nicht zuletzt wird erklärt, wie man GitLab vorausschauend managt und zum Beispiel mit wachsender Systemlast umgeht.

Virtuelle Maschine mit GitLab für jeden

Die Veranstaltung wird online durchgeführt, zur Teilnahme ist ein aktueller Webbrowser erforderlich. Außerdem sollten die Teilnehmer grundlegende Kommandozeilenkenntnisse und einen funktionierenden SSH-Client mitbringen – letzterer für den Zugriff auf eine virtuelle Maschine zum Üben.

Der Workshop findet am 6. Oktober 2022 von 9 bis 17 Uhr statt; der Preis beträgt 879,00 Euro. Die Details zur Anmeldung sowie weitere Informationen zum Workshop finden Sie auf der zugehörigen Seite von heise events. (agr)