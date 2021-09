c’t und heise online füllen die IFA-Lücke: #heiseshow spezial E-Mobilität

Im zweiten Corona-Jahr 2021 wird es erstmals seit 1971 keine IFA geben – weder real noch virtuell. Unter dem Berliner Funkturm wurden Jahr für Jahr die neuesten Geräte aus der Unterhaltungselektronik, Mobilgeräte, smarte Fahrräder, vernetzte Saugroboter oder den intelligenten Kühlschrank präsentiert.

Doch keine IFA ist auch keine Lösung. Denn spätestens zum Weihnachtsgeschäft landen die dort üblicherweise gezeigten Neuheiten in den Läden – auch in diesem Jahr. Deshalb möchten wir Sie im Rahmen einer Themenwoche auf heise online über die neuen Trends informieren: Vom 30. August bis 3. September widmen wir uns in Meldungen, Hintergrundberichten und Interviews den IFA-Themen und beantworten jeden Mittag in einem #heiseshow spezial Ihre Fragen zu Produkten, Techniken und Trends.

Den thematischen Auftakt bildeten am Montag die Smart-TVs, Dienstag folgten Trends zur Audiovernetzung und Next-Gen-Konsolen für Gamer, am Mittwoch haben wir über Gerätevernetzung im Smart Home diskutiert, am Donnerstag uns den Smartphones gewidmet

Im heutigen heise show spezial sprechen wir über E-Mobilität. Sven Hansen, Steffen Herget, Robin Brand und Partick Bellmer beantworten Ihre Fragen zu aktuellen E-Bikes und E-Autos, sie diskutieren über die Trends bei Elektrofahrzeugen, den Ausbau der Wasserstoff-Speichertechnik und die Sicherheit selbstfahrender Autos.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können Sie während der Sendung im YouTube-Chat, in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline), per Mail, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) stellen.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Falls Sie nicht live teilnehmen können, schicken Sie uns Ihre Fragen gern vorab per E-Mail (trends@ct.de), fragen Sie im heise-Forum zur jeweiligen Sendung oder über unsere Social-Media-Kanäle (@ctmagazin). Dort finden Sie auch die Links auf die jeweils kommende Sendung. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und freuen uns auf einen regen Austausch.

Jeden Mittag live

Die Fragestunde rund um Trends, Techniken und neue Produkte im Rahmen der #heiseshow wird in dieser Woche täglich um 12 Uhr live aus heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team bestehend aus Volker Zota, Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf etwa eine Stunde angelegte Talkshow, in der wir Ihre Fragen beantworten und aktuelle Trends besprechen.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten.

