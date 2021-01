c't <webdev> 2021: Performance-Bremsen bei Websites lösen

WordPress ist das mit Abstand am weitesten verbreitete Content Management System. Jessica Lyschik hat schon viele Projekte damit umgesetzt und berät Unternehmen, deren WordPress-Sites lahmen. Sie geht in ihrem Vortrag "WordPress aufbohren" aber nicht nur auf die vielen Möglichkeiten ein, die WordPress für die Optimierung bietet. Ihr Vortrag hilft auch Nutzern anderer Systeme, Performance-Bremsen aufzuspüren und zu beseitigen.

Benjamin Kluck und Peter Mösenthin sprechen in ihrem Talk über Caches und und andere Mittel für die Geschwindigkeitsoptimierung: Sie beschäftigen sich unter anderem mit den Fragen, welche max-age man wo benutzen sollte und wie Service Worker bei Performance und Verfügbarkeit helfen. Die beiden Vorträge vervollständigen die c't <webdev> im Februar, die ohne Präsenzteil als reine Online-Verstaltung stattfindet.

Ein Tag, ein Thema: Performance

Auch alle anderen Talks der eintägigen Konferenz drehen sich um das wichtige Thema der Performance-Optimierung von Websites. Martin Splitt, Developer Advocate bei Google, wird in seinem Vortrag auf der c't <webdev> Googles Metriken für performante Websites vorstellen, die Core Web Vitals. Sia Karamalegos zeigt, wie man Besuchern einer Site immer nur das kleinste erforderliche Bild präsentiert, ohne Einbußen bei der Qualität hinnehmen zu müssen.

Christian Schaefer präsentiert zwei Werkzeuge, mit denen sich beliebig viele Frontend-Anpassungen in Lichtgeschwindigkeit durchprobieren lassen: Chrome Devtools und CloudFlare Workers. Und Peter Kröner demonstriert, wie die JavaScript-Engines die Ausführung von Code optimieren und wie Entwickler ihnen dabei zuarbeiten können.

Eintägige Workshops

Am 10. Februar ergänzen mehrere ganztägige Workshops das Programm: Sven Wolfermann bietet einen praxisorientierten Rundumschlag, der alle Fragen zur Performace-Optimierung klärt. Peter Kröner vertieft in seinem Workshop "Unter der Haube" seinen Talk. Er untersucht ausführlich, wie eine moderne JS-Engine funktioniert, vom Parser bis zur letzten optimierenden Compiler-Endstufe, sowie wie man langsame Skripte findet und optimiert. Und André Kovac entwickelt in seinem Workshop "Von 0 auf App" gemeinsam mit den Teilnehmern eine App mit React Native.

Details zu den Workshops und zu den Talks finden Sie in der Agenda auf der Homepage der c't <webdev>. Tickets für die Konferenz kosten 279, für die Workshops 499 Euro. Kombitickets für die Kombination aus Konferenz und Workshops kosten 699 Euro.

Die Präsenzveranstaltung holen wir vom 22. bis zum 23. November 2021 nach. Dann geht es im Kölner Veranstaltungszentrum Komed an zwei Tagen und drei Tracks wieder um die gesamte Bandbreite der Frontend-Entwicklung: Von den Basics der JavaScript- und Webprogrammierung über Frameworks, UX-Design, Workflow und Testing bis hin zu neuen Frontends wie Assistenten, Bots und VR.

(jo)