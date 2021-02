c't <webdev> 2021: Performance optimieren

Ein Tag, ein Track und ein sehr aktuelles Thema: Web-Performance. Am 9. Februar dreht sich die c't <webdev> darum, wie Web-Entwickler Performance-Bremsen ihrer Sites aufspüren und lösen können. Den Auftakt macht Martin Splitt, Developer Advocate bei Google, der in seinem Vortrag erklärt, was sich sein Arbeitgeber unter performanten Websites vorstellt – Stichwort: Core Web Vitals.

Die besten Inhalte sind die, die gar nicht erst geladen werden müssen, weil sie bereits im Browser vorhanden sind: Benjamin Kluck und Peter Mösenthin sprechen in ihrem Talk über Caches, Service Worker und andere Hilfsmittel für die Optimierung.

Oft genug weiß man vorab nicht genau, welche Maßnahme sich wie gut auswirkt. Dann ist testen angesagt. Christian Schaefer präsentiert zwei Werkzeuge dafür: Mit Chrome Devtools und CloudFlare Workers lassen sich beliebig viele Frontend-Anpassungen in Lichtgeschwindigkeit durchprobieren.

Die Optimierungspotenziale bei Bildern und JavaScript-Anwendungen zeigen Sia Karamalegos und Peter Kröner. Sia Karamalegos gibt einen Überblick, wie Entwickler dafür sorgen können, dass die Besucher einer Site immer nur das kleinste erforderliche Bild erhalten, ohne Einbußen bei der Qualität hinnehmen zu müssen. Peter Kröner schaut tief ins Getriebe der JavaScript-Engines und demonstriert, welche Strategien bei der Laufzeit-Optimierung zum Einsatz kommen und wie Entwickler dem Browser zuarbeiten können.

Auch Content Management Systeme bieten eine Menge Hebel für Optimierungen. Jessica Lyschik geht in ihrem Vortrag auf die vielen Möglichkeiten ein, die WordPress für die Optimierung bietet – der aber auch Nutzern anderer Systeme helfen sollte, Performance-Bremsen zu lösen.

Ganztägige Workshops

Am Tag nach der Konferenz finden eintägige Workshops statt. Für zwei gibt es noch Tickets: Peter Kröner vertieft in seinem Workshop "Unter der Haube" seinen Talk. Er untersucht ausführlich, wie eine moderne JavaScript-Engine funktioniert, vom Parser bis zur letzten optimierenden Compiler-Endstufe, sowie wie man langsame Skripte findet und optimiert.

André Kovac vermittelt in seinem Workshop "Von 0 auf App: Mobile-App-Entwicklung mit React Native" die Grundlagen des JavaScript-Frameworks, indem er mit den Teilnehmern eine kleine App entwickelt. Außer den Grundlagen von React Native wie Komponenten, Styling und User Interaktion behandelt er dabei lokales State-Management mit Hooks, Umgang mit Smartphone-Sensordaten, Animationen und gibt Ihnen einen Einblick in die Seiten-Navigation.

Ein Ticket für die Konferenz kostet 279 Euro, ein Workshop 499 Euro, ein Kombiticket für Konferenz und Workshop 699 Euro. Wir zeichnen die Vorträge auf. Wer einen Talk verpasst, etwa weil er oder sie neben dem Homeoffice das Homeschooling der Kinder betreuen muss – kein Problem, die Vorträge lassen sich im Nachgang abrufen. Einen vollständigen Überblick finden Sie auf der Homepage.

Die Präsenzveranstaltung holen wir vom 22. bis zum 24. November 2021 nach. Dann geht es im Kölner Veranstaltungszentrum Komed an zwei Tagen und drei Tracks wieder um die gesamte Bandbreite der Frontend-Entwicklung: Von den Basics der JavaScript- und Webprogrammierung über Frameworks, UX-Design, Workflow und Testing bis hin zu neuen Frontends wie Assistenten, Bots und VR.

(jo)