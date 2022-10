c't <webdev>: Frühbuchertarif endet

Von JavaScript-Frameworks wie React, Angular oder Svelte, über die Architektur von Web-Anwendungen bis hin zur Security: Auf der c't <webdev> laufen Talks zur gesamten Bandbreite der Frontend-Entwicklung. Einige Beispiele aus dem Programm:

Oliver Sturm zeigt anhand von Praxisbeispielen, wie Entwickler eigene Komponenten im JavaScript-Framework Svelte gestalten und wie sie Open-Source-Komponenten und Libraries einbetten, die ursprünglich nicht für Svelte erzeugt wurden.

Nelli Hergenröther hat mit ihrem Team einen Prozess, der jahrelang mit Papier, Faxgeräten und Kopierern durchgeführt wurde, in eine mobile App überführt. Dabei wurden die Nutzer*innen von Anfang an in den Entwicklungsprozess einbezogen. Sie berichtet in ihrem Talk über den Umbau.

Die Anwendung sieht gut aus - aber ist sie auch gut benutzbar? Sebastian Springer wirft in seinem Talk einen Blick auf zahlreiche Best Practices und Cheap Wins, mit denen man die Zugänglichkeit einer React-Applikation schon mit kleinen Änderungen deutlich verbessern kann.

Wie arbeitet man effizient an mehreren zusammenhängenden Projekten, wie gestaltet man die Verzeichnisstrukturen des Projektes, wie sollte der Code zwischen den Projekten geteilt werden? Nx ist ein Tool, das darauf abzielt, diese Probleme zu lösen. Billy Lando stellt Nx in seinem Vortrag vor.

Christian Wenz zeigt in seinem Talk "Das Ende von Cross-Site Scripting", warum eingeschleuster JavaScript-Code immer noch eine große Gefahr darstellt - und stellt Gegenmaßnahmen vor: Browser-Features, HTTP-Header und spezielle APIs.

Zwei dicht gepackte Tage

Die c't <webdev> findet live im zentral gelegenen, barrierefreien Kölner Veranstaltungszentrum Komed statt. Sie läuft mit drei Tracks am 8. und 9. November. Das gesamte Programm finden Sie auf der Homepage. Die Tickets für die zwei Konferenztage kosten im Frühbuchertarif bis zum 11. Oktober 669 Euro, danach 749 Euro. Für Interessierte, die nicht nach Köln kommen können, übertragen wir den ersten Track per Stream. Das Streaming-Ticket kostet 199 Euro.

Der 7. November ist Workshop-Tag mit vier ganztägigen Workshops zu den Themen CSS, Performance, Svelte und Accessibility. Die Workshop-Tickets kosten 799 Euro.

