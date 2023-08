c't <webdev>: Frühbuchertarif läuft aus

Mitte November startet in Köln eine neue Ausgabe der c‘t <webdev>. Bei der Konferenz geht es wieder um die gesamte Bandbreite der Frontend-Entwicklung. An zwei Tagen, dem 15. und 16. November, stellt die c‘t-Redaktion wieder ein vielseitiges Programm mit je drei Tracks zusammen. Am 14. November finden ganztägige Workshops statt.

Anzeige

Der Call for Papers für die Veranstaltung ist gelaufen. Morgen trifft sich der Programmbeirat, um daraus ein (Rumpf-) Programm zu gestalten. Wir gehen davon aus, das Programm bis Ende nächster Woche veröffentlichen zu können. Das wäre dann auch der Zeitpunkt, zu dem unser vergünstigtes Angebot ausläuft. Wer bis dahin ohne die Agenda zu kennen ein Ticket für die zwei Konferenztage erwirbt, greift quasi blind zu. Daher haben wir den Tarif "Blind Bird" genannt. Ein Ticket kostet in dem Tarif 629 Euro, regulär wird die Konferenz 849 Euro kosten.

Einen Ausblick auf die Inhalte der Talks können wir hier noch nicht geben - der Beirat hat ja noch nicht getagt. So viel sei aber schon mal verraten: Unter den Referenten, die Vorschläge für Talks und Workshops eingereicht haben, sind viele erfahrene Experten.

(jo)