c't <webdev>: Referenten gesucht

Nach mehr als zwei langen Jahren findet die c't <webdev>, die Frontend-Entwicklerkonferenz der c’t, wieder in Präsenz statt. Endlich treffen sich Frontendler wieder persönlich, tauschen sich aus und erhalten vor allem wieder mit vielen großartigen Talks Einblicke in Techniktrends und Best Practices. Die c't <webdev> richtet sich an alle, die beim Entwurf und der Umsetzung von Web-Frontends mitwirken, etwa beim Web- oder UX/UI-Design, Testing oder der JavaScript-Entwicklung. Die Konferenz findet vom 8. bis 9. November im Kölner Veranstakltungszentrum KOMED statt, der 7. November ist für Workshops reserviert.

Die Konferenz soll wieder das gesamte Themenspektrum der Frontend-Entwicklung abdecken, unter anderem

Grundlagen der Web- und Mobil-Entwicklung

JavaScript und -Frameworks

UX und Accessibility

Testing und Qualitätssicherung

Workflow und Continuous Delivery bei der Entwicklung

Best Practices

Für die Talks und Workshops suchen wir noch Referenten. Du kennst Dich mit einem Thema rund um die Frontend-Entwicklung aus und möchtest Dein Wissen an den Mann und die Frau bringen? Dann bewirb Dich mit Deinem Vortrag oder Workshop für die Konferenz. Die Vorschläge dürfen allgemeine Hilfestellungen bieten, gezielte praxisnahe Unterstützung für den produktiven Unternehmenseinsatz liefern oder beispielhaft als Best Practice beschreiben, wie ein großes Projekt umgesetzt wurde. Der Call for Participation läuft bis zum 30. Juni. Vorträge sollten 45 Minuten, Workshops 7 Stunden lang sein.

Wer zur Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(jo)