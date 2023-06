c't <webdev>: Referenten gesucht

Die c't <webdev>, die Frontend-Konferenz der c‘t, öffnet im November erneut ihre Türen und lädt Fachleute dazu ein, ihre Expertise zu teilen. Du hast mit einem neuen Framework experimentiert oder ein spannendes Projekt umgesetzt, von dem auch andere lernen können? Dann bewirb Dich mit Deinem Talk.

Als Thema kommt alles in Frage, was Frontend-Entwicklern hilft, also zum Beispiel UX und Accessibility, Workflow, Continuous Delivery bei der Entwicklung oder Erfahrungen mit KI-Programmiertools. Das Programm des letzten Jahres findest Du auf der Homepage der Veranstaltung, ältere Programme haben wir ebenfalls archiviert.

Vorträge und Workshops gesucht

An zwei intensiven Tagen, dem 15. und 16. November, werden die Teilnehmer in drei parallelen Tracks die Möglichkeit haben, sich über eine Vielzahl von Themen zu informieren. Dein Vortrag sollte rund 45 Minuten inklusive anschließender Fragerunde dauern. Oder Du bist so tief in ein Thema eingestiegen, dass Du Dir einen ganztägigen Workshop zutraust? Wir suchen auch Referenten für siebenstündige Workshops am 14. November.

Auf der Homepage der c't <webdev> findest Du als angehender Referent weitergehende Informationen. Dort kannst Du auch Deine Bewerbung abgeben. Wir haben den Call for Participation für Beiträge verlängert, er läuft jetzt bis zum 30. Juli. Wer einen Beitrag eingereicht hat, erhält bis spätestens Anfang August Feedback, ob er angenommen wurde.

Frühbucher zahlen weniger

Wer ohnehin plant, die c‘t <webdev> zu besuchen, sollte jetzt schon sein Ticket buchen. Bis das Programm steht (oder bis das Kontingent für die vergünstigten Tickts ausgeschöpft ist), kosten Tickets im sogenannten Blind-Bird-Tarif nur 629 Euro für die zwei Konferenztage - statt regulär 849 Euro.

(jo)