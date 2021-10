c't <webdev>: Websites für alle

Barrierefreiheit stellt sich nicht automatisch ein beim Entwurf von Websites. Sie muss mitgedacht werden. Dazu muss man erst einmal verstehen, was Barrierefreiheit, neudeutsch Accessibility, eigentlich bedeutet. Léonie Watson will in ihrem Talk auf der Frontend-Entwicklerkonferenz c't <webdev> den Zuschauern die Augen für das Thema öffnen und die Grundprinzipien barrierefreier Sites erläutern.

Aber wie kann man eigentlich überprüfen, wie barrierefrei ein bestehendes Projekt ist und wo nachgebessert werden muss? Stefan Farnetani führt durch das große Angebot an Testwerkzeugen. Das Spektrum reicht dabei von einfachen Bookmarklets über Browser-Erweiterungen bis hin zu umfangreichen automatisierten Tests.

Benedikt Kulmann erläutert am Beispiel des Web-Frontends für die Filesharing-Plattform ownCloud, wie man eine bestehende Web-Anwendung umbaut, um barrierefrei(er) zu bekommen. Manuel Mauky wiederum zeigt, wie man mit Web Components eine Bibliothek mit wiederverwendbaren barrierefreien Komonenten aufbaut.

Bei der Entwicklung barrierefreier Produkte wird eine entscheidende Nutzungsgruppe oft außen vor gelassen: die Redaktion. Auch ihr Handwerkszeug, das Content Management System, muss gewährleisten, barrierefreie Inhalte erstellen zu können. Annett Farnetani und Katrin Kampfrath blicken in ihrem Vortrag auf die heiklen Punkte zwischen Content und Code.

Drei Tage mit Versatz

Alle diese Vorträge finden am ersten Tag der c't <webdev> statt, dem "Accessibility-Tag". Auf dieselbe Weise drehen sich die Vorträge des zweiten und dritten Konferenztags jeweils um die Themen Performance und Testing. Das vorläufige Programm finden Sie auf der Homepage der Konferenz.

Die drei Tage der Online-Konferenz finden nicht am Stück statt, sondern jeweils mit einer Woche Versatz am 23.11., 30.11. und 7.12. Auf diese Weise, so hoffen wir, ist das Pensum besser verdaulich als en bloc und Teilnehmer können die Konferenz so besser in ihre Workflows einbauen. Sie können zum Frühbuchertarif einzelne Tage zum Preis von 149 € oder alle drei Konferenztage für 399 € im Paket buchen.

Zusätzlich finden im Rahmen der Konferenz die Workshops "Web Accessibility Fundamentals" (ganztägig, 25.11.2021, 499,00 €), "Web Performance" (ganztägig, 26.11.2021, 499,00 €), "Fortgeschrittene Typ-Level-Programmierung in TypeScript" (ganztägig, 2.12.2021, 499,00 €) sowie "0 Framework-Overhead mit Solid.js" (halbtägig, 3.12.2021, 299,00 €) statt. Alle Tickets können Sie auf der Seite zur c't <webdev> buchen.

(jo)